ANR : Améliorer le cadre juridique de travail de l’élu

Le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a plaidé hier à Salah Bey (Sétif) en faveur de l’amélioration du cadre juridique de travail de l’élu local par l’amendement de la loi de la commune et de la wilaya. Animant un meeting populaire au centre culturel Drissi-Tayeb dans le cadre de la campagne électorale pour les élections du 23 novembre, M. Sahli a indiqué que le challenge levé par son parti sur le plan local est «d’améliorer le cadre juridique de travail de l’élu et la révision des codes communal et de wilaya». Le responsable de l’ANR a affirmé être pour la révision de ces codes non pas pour investir l’élu de toutes les prérogatives mais pour «établir un équilibre entre les prérogatives de l’élu représentant le peuple et celles de l’administratif représentant l’Etat». Il a, en outre, insisté sur la nécessité de former et de protéger l’élu local, faute de quoi il sera incapable de relever les défis qu’il affrontera. (APS)