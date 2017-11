FLN : Des institutions proches du citoyen

Le secrétaire général du parti du FLN, Djamel Ould Abbes, a affirmé lundi à Alger qu’une Algérie forte impliquait l’édification d’institutions proches du citoyen comme l’assemblée populaire communale (APC) et l’assemblée populaire de wilaya (APW), appelant les citoyens à voter en faveur de son parti, car il est, dit-il, «l’épine dorsale» de l’Etat algérien.

«Le peuple doit contribuer à l’édification de la Nation en choisissant les meilleurs candidats à même de résoudre ses problèmes», a indiqué M. Ould Abbes, qui animait un meeting dans la commune de Sidi Moussa, en présence des partisans et des militants de sa formation politique, ajoutant qu’«une Algérie forte impliquait l’édification d’institutions proches du citoyen comme l’assemblée populaire communale (APC) et l’Assemblée populaire de wilaya (APW)», d’où l’importance pour les citoyens d’aller voter massivement. Affirmant que le FLN constitue «l’épine dorsale» de l’Etat algérien car «il en est le fondateur», M. Ould Abbes a appelé les citoyens à l’adhésion autour de ce parti pour «assurer l’avenir de l’Algérie forte» et les militants à la mobilisation afin de remporter ces élections. «Les élections du 23 novembre détermineront le sort de l’Algérie, c’est pourquoi le parti du FLN est le mieux indiqué pour le peuple, de par sa plus grande expérience par rapport aux autres partis», a-t-il soutenu. L’Etat algérien n’abandonnera jamais ses citoyens, a-t-il déclaré, précisant que la politique sociale et le soutien accordé aux catégories vulnérables seront maintenus, en dépit de la crise économique.

À Sidi Moussa, le SG du FLN a rappelé les tragédies traversées par les habitants de la commune durant la décennie noire avant la réconciliation nationale et la concorde civile, affirmant que son parti ne ménagera aucun effort pour éviter «qu’une telle tragédie ne se répète». Par ailleurs, Ould Abbes a réitéré le vœu que le prochain président de la République soit issu du FLN, déclarant : «Nous sommes une force politique et nous avons la majorité parlementaire à l’APN et au Conseil de la Nation, ainsi qu’aux niveaux des communes et wilayas et nous souhaitons que le prochain président soit issu du parti, mais l’ultime décision revient au peuple qui nous a déjà accordé sa confiance». «Le parti FLN n’a pas d’ennemi mais des adversaires qu’il respecte et avec lesquels il est en compétition, dans un esprit de démocratie», a-t-il soutenu. Le SG du FLN a exhorté les candidats du parti à être à l’écoute des préoccupations des citoyens, tout en évitant de leur faire de fausses promesses. (APS)