Campagne électorale des locales du 23 novembre, Après un début plutôt timide : La campagne s’anime

Après un début plutôt timide, la campagne électorale semble prendre ses marques sur la place publique, à travers les quatre coins du pays, pour atteindre, fort probablement, la vitesse de croisière à partir de ce week-end.

Hier, nombreuses étaient les formations en lice pour le prochain scrutin qui ont saisi l’événement commémoratif de la glorieuse Révolution du 1er Novembre —une journée chômée et payée également— pour capter l’intérêt de l’opinion qu’elles souhaitent voir adhérer à leurs programmes électoraux.

Il faut dire que la journée d’hier était bien remplie, à tous points de vue, notamment par les nombreuses activités politiques organisées. Aussi, l’agenda pour ces élections locales du 23 novembre comprenait un nombre important de rassemblements populaires et autant de sorties de proximité animés par les candidats, chacun faisant du mieux qu’il peut, aux fins de convaincre les électeurs de voter en sa faveur.



Les leaders des partis sur le terrain



Le secrétaire général du Front de libération nationale, M. Djamel Ould Abbès, a présidé dans l’après-midi de ce quatrième jour de campagne, un meeting populaire au théâtre Amar-Laskri à Bouira. Plus tôt dans la journée, vers 10 heures du matin, c’était le président de Tajamou’e Amel El Djazair, M. Amar Ghoul, qui avait tenu un meeting en ces mêmes lieux. Pour sa part, le président du Front Al-Moustakbal, M. Abdelaziz Belaid, a animé plusieurs meetings populaires, le premier à Chlef le matin aussi et le second à Ghelizane à 16h00. Un troisième meeting était prévu le soir à Tiaret. Le président du Front national algérien, M. Moussa Touati, a également présidé deux meetings à Skikda et au théâtre régional de Constantine, dans l’après-midi.

Le président de l’Alliance nationale républicaine et le secrétaire général du parti Talaî Al Houriat ont eux aussi animé deux rassemblements chacun : M. Belkacem Sahli à la Maison des jeunes de Kherrata dans la wilaya de Béjaia (10h00) et au centre culturel Tayeb-Drissi à la commune Salah-Bey dans la wilaya de Sétif (17h00), et M. Ali Benflis à la Maison de la culture de Mila (09h00) et Malek-Haddad de Constantine (14h00).

Le président du Mouvement populaire algérien, M. Amara Benyounes, a, pour sa part, présidé son meeting populaire à Ghelizane, alors que la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Mme Louisa Hanoune, a animé son rassemblement populaire à 14h00 à la Maison de la culture de Koléa dans la wilaya de Tipasa. Pour sa part, le président du Mouvement pour la paix, M. Abdelmadjid Menasra, a animé son meeting dans la wilaya de Tébessa. Enfin, le RCD et le FFS ont fait campagne au niveau de la capitale. M. Mohcen Belabès, qui était en tournée à Alger, s’est déplacé à Didouche- Mourad, la Casbah d’Alger, El Madania, Sidi M’hamed et Belouizdad, et le 1er secrétaire national du Front des forces socialistes, M. Mohamed Hadj Djilani, qui était accompagné des candidats de la wilaya d’Alger, ont rendu hommage aux martyrs de la Révolution. Mardi soir, le président de l’ANR, Belkacem Sahli, avait, pour rappel, plaidé, au cours d’un meeting animé à Tamanrasset, pour « des programmes de développement répondant aux spécificités de chaque région ».

Il s’agit là d’une orientation que défend l’ANR pour trouver des solutions efficaces aux préoccupations des populations de ces régions et satisfaire leurs attentes, a mis en avant l’orateur. Le président du Front El-Moustakbal, M. Abdelaziz Belaid, a axé son discours électoral, à Boumerdès, sur la jeunesse, appelant à lui donner l’occasion, à la faveur des élections du 23 novembre, d’être confrontée à leur responsabilité et servir le pays.

Soraya Guemmouri