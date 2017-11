Abbas Messaoud trois fois condamné à mort : « Je n’ai qu’une tête M. le juge »

Parmi toutes les actions mises en œuvre par l’Organisation nationale des moudjahidine dans la wilaya de Sétif, de tous ces ouvrages consacrés aux centres de torture, aux martyrs de la Révolution et aux centres militaires colonialistes dans cette région jusqu’aux 60 « Kitab Echahid » édifié chacun au cœur de chaque commune et portant les noms des enfants morts pour la liberté, de chacune de ces circonscriptions figurent aussi, dans une symbolique plus qu’émouvante ce musée du Moudjahid édifié sur les lieux même de l’ancien tribunal ou furent massacrés et achevés à la guillotine bien de jeunes prisonniers algériens. Une dynamique du souvenir et de la fierté souvent consolidée par Azzouz Djenane, le secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine qui ne manque pas une occasion, d’autant plus au contact des jeunes pour rappeler que 8.000 martyrs, des Algériens venus de tous les coins de ce pays sont tombés au champ d’honneur dans cette wilaya. Dans cet ancien tribunal colonial devenu alors musée du Moudjahid, l’écho libérateur de Novembre résonne encore à l’héroïsme de tous ces moudjahidine et autres Algériens jaloux qui scandaient dans leurs dernières paroles « Tahia el Djazair » alors que la machine de la mort faisait son chemin. Qui ne se souvient de cette génération de nationalistes, de patriotes sincères qui même durant leur internement à la prison de Sétif ou de leur « jugement » avant la mort tenaient tête à leurs bourreaux. Abbas Messaoud dont le nom est scellé aujourd’hui sur le fronton d’une maison de jeunes et qui répliquait au juge au moment où ce dernier lui demandait s’il regrettait son geste : « Oui M. le juge, je regrette de ne pas vous avoir rencontré et abattu ! ». Le juge furieux selon les témoignages que nous avons pu recueillir se lève et enchaîne : « Vous êtes condamné à mort pour la troisième fois. » Abbas Messaoud dit « El Helti » revient à la charge : « Je n’ai qu’une seule tête M. le juge. »



Sétif : générations en symbiose



Un imposant défilé qui a parcouru durant près de deux heures l’avenue de l’ALN exprimant honneur et fierté sous les ovations du public, du premier responsable de cette wilaya, Nacer Maskri. L’organisation par la faculté de droit et des sciences politiques de l’université Mohamed-Lamine-Debaghine - Setif 2, du premier colloque national sur les « crimes du colonialisme français en Algérie », en présence du wali et des représentants de la famille révolutionnaire.

Une premier journée qui sera également marquée par un dîner offert en l’honneur de la famille révolutionnaire et constituera le moment opportun pour honorer les lauréats des différents concours organisés à l’occasion de ce 63e anniversaire. Un séminaire a été consacré à «la contribution de la femme durant la guerre de Libération nationale», avant la projection d’un documentaire consacré à la vie et l’œuvre de « Ferhat Abbas, le pharmacien de Sétif » et le lever des couleurs à minuit.

Hier, Nacer Maskri et les membres de la délégation procéderont à l’ouverture d’une exposition des arts plastiques à la salle des fêtes avant la baptisation d’une unité principale de la protection civile au nom du moudjahid Sahraoui Embarek.

F. Zoghbi