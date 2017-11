Bataille de Boukhentef : Une leçon de bravoure

Le moudjahid de la première heure Djellab Tahar, 79 ans, se souvient aujourd’hui de la bataille de Boukhentef qui a eu pour cadre les monts de Béni Salah situés entre Bouchegouf, Bouhadjar et Ain Kerma (Guelma-El Tarf) relevant de la Base de l’Est, zone nord. Il raconte dans les moindres détails comment les éléments de l’ALN, sous la conduite du moudjahid Abderrahmane Bensalem, ont donné une leçon de bravoure à la soldatesque coloniale. En route vers les wilayas de l’intérieur sur ordre de l’état-major le 12 juin 1958, les éléments de l’ALN composant les trois sections que dirigeait le défunt Abderrahmane Bensalem, tombèrent dans un accrochage avec les forces militaires d’occupation. Les échanges de feu ont commencé à 7 heures du matin pour s’arrêter au coucher du soleil, se remémore-t-il, évoquant l’arsenal impressionnant de l’ennemi appuyé par l’aviation. La riposte des éléments de l’ALN a été fulgurante malgré l’infériorité en armement.

Commémoration à Annaba

Annaba a commémoré cet événement exceptionnel dans l’histoire du pays, en se souvenant à la mémoire des glorieux martyrs de la Révolution en hommage desquels une cérémonie officielle de recueillement a été organisée au monument de Annaba où des gerbes de fleurs ont été déposées suivie de la lecture de la Fatiha. C’est ainsi qu’une ambiance festive a marqué le défilé organisé en prélude sur le cours de la Révolution, place emblématique de toute une région avec la participation de plus de 20.000 jeunes et plusieurs troupes artistiques et folkloriques. En un mot la population d’Annaba et les banlieues ont vécu une ambiance exceptionnelle qui rappelle celle de l’indépendance du pays. La veille de la commémoration du 1er Novembre 1954, le wali, Mohamed Salamani, a procédé à la mise en service de la résidence universitaire 2.000 lits dans la cité Pont Blanc et la réouverture de l’hôtel El Hoggar implanté au niveau de la place Alexis Lambert, en plein centre-ville, après avoir été réhabilités et rénovées.

B. Guetmi