Tizi-Ouzou : Pour que nul n’oublie

L’association des filles et veuves de chahid de la wilaya de Tizi-Ouzou a célébré le 63e anniversaire par marche au centre-ville au cours de laquelle les filles et veuves de martyrs, drapées de l’emblème national, chantaient en chœur des chants patriotiques. La marche de ces femmes, dignes filles et veuves de valeureux chahids, s’est ébranlée de la placette du musée vers la place de l’Olivier, où elles ont déposé une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs.

Tout au long de cette marche, les filles et veuves de chahids qui se sont parées de beaux atours aux couleurs nationales, chantaient à gorges déployées et scandaient des slogans louant l’unité nationale pour laquelle se sont sacrifiés un million et demi de martyrs. La présidente de l’association des filles et veuves de chahid de Tizi-Ouzou, Farida Guirroub, nous a fait savoir que l’objectif de cette marche est d’abord l’entretien de la mémoire pour que nul n’oublie les sacrifices de nos parents, maris et fils, tombés au champ d’honneur les armes à la main. « Nos martyrs se sont sacrifiés pour libérer une Algérie unie et indivisible », a-t-elle insisté, réitérant le refus et l’opposition des filles et veuves de chahids de la wilaya de Tizi-Ouzou de toutes tentatives de séparer la Kabylie de l’Algérie.

Bel. Adrar