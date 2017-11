Bejaia : à la hauteur de l’évènement

Les festivités ont été commémorées à la hauteur de cette date historique qui marqua le premier coup de feu et le soulèvement populaire contre le colonialisme français et en même temps le refus de la domination étrangère après 132 années d’exploitation. Les festivités de cette année, ont été marquées par l’organisation de plusieurs activités qui ont débuté mardi, où le wali, Mohamed Hattab et les autorités de la wilaya ont procédé à la mise en service du projet d’alimentation en gaz naturel de 372 foyers au village « Imakhelef » dans la commune d’El Kseur. Les autres villages mitoyens seront prochainement raccordés pour élever le taux de pénétration de gaz de ville dans la wilaya à 56% fin décembre prochain et à 97% pour la fin 2018. Toujours dans la vallée de la Soummam, qui a vu la tenue du congrès de la Soummam, les autorités ont procédé à la remise de 190 logements publics locatifs (LPL) à Remila, commune de Sidi Aich. Dans l’après-midi, une cérémonie de remise de cadeaux et trophées aux lauréats des manifestations sportives pour la saison 2016/2017 a été organisée à l’hôtel Royal. Dans la soirée, les autorités de la wilaya se sont rassemblées au théâtre régional de Bejaia Malek-Bouguermouh pour suivre la présentation de la pièce théâtrale Bouziane Lafehal de la troupe théâtrale « Sindjab » de Boumerdes avant de se rendre à minuit, sur la place du 1er Novembre qui surplombe le port où les bateaux en rade ont été illuminés. Sur place, le wali entouré des autorités civiles et militaires, des moudjahidine, de la famille révolutionnaire et du mouvement citoyen, ont observé une minute de silence, écouté l’hymne national puis déposé une gerbe de fleurs, face à une parade des jeunes militaires de l’ANP. Hier, les festivités officielles ont débuté au sanctuaire des martyrs par une cérémonie de recueillement sur la stèle des martyrs. Au musée du Moudjahid, le wali et l’assistance ont accueilli sous les applaudissements le jeune, marcheur Nahal Boualem qui a fait le tour d’Algérie à pied pour l’amour de l’Algérie. Au campus universitaire d’Aboudaou, les autorités ont inauguré une stèle à l’effigie du chahid commandant Abderrahmane Mira, dont l’université de Bejaia porte le nom. Mustapha Laouer