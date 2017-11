Oran : Hommage aux moudjahidine

Plusieurs activités ont marqué les festivités, dont le traditionnel défilé des forces de l’ordre et autres institutions rattachées à l’Etat.

La grande parade du 1er Novembre qui a traversé le boulevard du front de mer était également au rendez-vous et a vu la participation, cette année, de plusieurs troupes folkloriques, fantasia, les scouts musulmans, les élèves de plusieurs écoles, des femmes habillées en haïk et le club des collectionneurs d’anciennes voitures, ce dernier, devenu un acteur incontournable des fêtes nationales à Oran depuis 4 ans.

A l’occasion de cette commémoration, plusieurs infrastructures et institutions publiques ont été baptisées aux noms de chouhada et de moudjahidine, entre autres une salle omnisports au quartier Akid Lotfi et un centre de formation professionnel. Le nouveau siège de l’Organisation nationale des moudjahidine a été inauguré en présence des autorités locales, militaires et civiles, les prises de parole se sont succédé pour rappeler les sacrifices de nos martyrs et de tout le peuple algérien, pour arracher l’indépendance. La représentation locale de l’ONM a rendu un vibrant hommage à des moudjahidate et veuves de chouhada. Dans le volet des activités culturelles, la générale de l’opérette El Fadjr Wal Miqsala (l’aube et la guillotine) a été présentée, dans la soirée du mardi, au théâtre régional Abdelkader-Alloula. Mise en scène par Moulay Miliani Mohammed Mourad, l’opérette a été écrite par M. Azzedine Mihoubi et sa musique a été composée par le moudjahid Blaoui Houari le maître de la chanson oranaise.

Amel Saher