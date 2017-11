Sidi Bel-Abbès : Le poids de La résistance urbaine

« Plus de deux personnes est assimilé à un groupe ou à un rassemblement portant atteinte à l’ordre public… », était la devise de l’occupant, qui se souciait uniquement de la sérénité d’une forte colonie de Français pour la plupart d’origines espagnole et portugaise, établie dans la région pour exploiter ses richesses agricoles surtout. Cette répression n’a cependant guère pris en considération un paramètre de taille, celui de la solidarité d’une communauté musulmane de surcroit bien regroupée à El Graba, ce foyer du nationalisme et école du patriotisme. Une grande mosquée, des cafés, à l’image d’El Amel, des cercles et une immense place publique se sont convertis en lieu de rencontres des militants du PPA et autres formations politiques en activité pour se consacrer à la sensibilisation de la masse et jeter les fondements d’une résistance. Ce n’est d’ailleurs point fortuit qu’une Medersa a été construite dans les années 40 pour lutter contre l’obscurantisme et éveiller la conscience collective. Une grande animation prévalait dans ce quartier, devenu un repère pour les nationalistes et les patriotes, à l’instar de Tayebi Larbi, Nedjadi Mohamed, Guerrouche Hmida, Amir Benaissa, Boumlik, Ali Marabout, Tayeb Brahim Tewfik et autres devenus des combattants par la suite et responsables de la Zone 5, de la wilaya 5 historique selon le découpage de la Révolution…

Si les premiers actes de sabotage de lignes téléphoniques entrepris notamment au niveau des localités de Sidi Khaled, Lamtar et de Sidi Ali Boussidi par des militants de la première heure, à savoir les regrettés Dalaa Kaddour et Bouda Abderrahmene, le 3 novembre 1954, en signe de soutien au déclenchement de la révolution, pour se consacrer par la suite à l’organisation de la résistance, c’est l’organisation urbaine du FLN (OCFLN) qui devait prendre le relais et quadriller la ville pour donner de la teneur et de la résonance à une notion de lutte pour l’indépendance et la libération du pays. Sous la conduite d’un ouvrier de la briqueterie, d’un ancien syndicaliste et vieux militant, le Chahid Boumlik Abdelkader, l’organisation urbaine s’est renforcée admirablement . Une année durant, il est devenu le symbole de la lutte urbaine avant qu’il ne soit arrêté en novembre 1955 et incarcéré à la maison d’arrêt de Sidi-Bel-Abbès puis transféré à Oran jusqu’à sa comparution devant le premier tribunal militaire d’Oran et sa condamnation au mois de mai 1956 à la peine capitale. Il est exécuté le 4 décembre de la même année…

La tragique liquidation du héros ne pouvait que motiver ses compagnons Abdelkader Horr, Dellinger Abdelkader, Bouyeddou Kaddour et autres pour davantage maintenir une pression, élargir un champ de résistance et raviver paradoxalement un sentiment d’espoir au sein de la population. Les échanges aussi de messages et de mots d’ordre avec les structures de l’organisation urbaine d’Oran, de Temouchent et d’autres régions de l’Ouest devaient sans doute développer un réseau, créer un élan de solidarité et revitaliser une lutte qui se voulait interne et à l’intérieur même de l’espace de l’occupant. L’annulation d’une finale de la coupe d’Afrique du Nord en 1956, devant opposer l’USMBA sous les couleurs vert et rouge et la formation des colons du SCBA vêtus en bleu et blanc suite à l’appel du FLN, a été marquante pour signifier l’adhésion de toute une population à la cause nationale et son soutien à l’organisation qui a gagné du terrain et s’est renforcée.

A. Bellaha