Mascara : Si Abdelwaheb se souvient

Nous avons sollicité Abdelwaheb pour recueillir son témoignage de la bataille à laquelle il a participé en 1957 et dont il garde jusqu’à aujourd’hui les stigmates indélébiles sous le commandement de Si Redouane, mort au combat, les armes à la main. Notre interlocuteur garde sur son corps un handicap physique, une invalidité qui lui a valu l’amputation d’une jambe après avoir sauté sur une mine antipersonnel.

Son cœur et sa mémoire sont pleins de ces tristes souvenirs ; le fait de les évoquer lui fait perdre la tête et il ne retient pas ses larmes, lui qui n’a jamais versé une larme, dit-il, même face à ses bourreaux de la prison de Tighennif, où il passé plus de deux ans derrière les barreaux sous le chef d’inculpation d’incendie volontaire et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, avant d’été relâché, quelques mois seulement avant l’indépendance, raconte-t-il. « Je me souviens de cette journée où nous avons été jetés en prison dans une cellule avec d’autres prisonniers de la même région, tous condamnés à mort, sans compter les autres dont je ne me rappelle plus les noms, seuls Ali, Zouaoui Derouiche, Kessas me reviennent à l’esprit, car ils ont partagé tout le supplice de la prison avant d’être transférés dans une prison d’Oran et exécutés. Je revois aujourd’hui cette photo que je ne peux oublier, gardée par un prisonnier dans notre quartier de haute sécurité de la prison, c’était celle de sa femme qu’il n’a vue que le jour de son mariage avant d’être emprisonné ». Si Abdelwaheb, en dépit de son âge avancé, se fait un devoir de mémoire, voire une obligation pour que l’on n’oublie pas les atrocités de la guerre de Libération nationale et le prix du sang versé pour le triomphe de la liberté et de la démocratie, des acquis de la prestigieuse lutte du peuple algérien face à l’oppresseur.

Nous l’avons contraint pour ainsi dire, lui qui se confine dans sa discrétion humble et qui considère, tout compte fait, que tout ce qu’il a enduré au combat ou en détention était dicté par l’amour du pays et du sens du devoir, il ne peut garder à lui seul tant de souvenirs, il se devait de les partager et il l’a fait gentiment et nous avons compris clairement le message de cet homme qui a refusé de décliner son nom de famille, préférant s’exprimer en celui attribué au maquis.

Quant à sa participation à la bataille de Zerrama, près d’El Bordj, en compagnie de deux anciens combattants, Brahim et Kaddour, deux moudjahidine ayant participé à ladite bataille, nous dirons simplement que deux groupes de « Moussebline » ont rejoint les hommes sous le commandement de Si Redouane à hauteur des monts de Makhda, une région rocailleuse avec un relief accidenté, dans la zone 6, un terrain nu et découvert, la katiba nous dit Si El Hadj, sous le commandement de Si Mahmoud et son adjoint qui se sont dirigés en déplacement militaire de la région de Bouhanifia vers Zerrama où 3 sections sous le commandement de Bouregba et Zaatout au lieu dit Taouaouis, les troupes affectées par la fatigue et la longue marche de près de 8 heures à la faveur de la nuit du 06 juillet 1957 lorsque le redéploiement en 4 groupes sous le commandement de 4 chefs militaires et l’accrochage entre les forces de l’ALN et les troupes ennemies utilisant l’infanterie mécanisée renforcée par une batterie de blindés et une couverture aérienne d’avions de type Thander Strak F84F se déplaçant de Khalouia via Ain Fares vers les coups de 9 heures, nous raconte en larmes Si Kaddour, alors ses compagnons d’armes dans un rapport de force inégal, utilisaient des fusils de chasse, des mitrailleuses de marque Thomas FLAT 36 et des armes blanches.

Les pertes humaines du côté des moudjahidine étaient de 9 martyrs et la capture d’un seul combattant Bekkadour Hocine, amputé de la jambe gauche, interné dans le camp de Khalouia, il fut exécuté quelques jours plus tard et jeté dans le vide d’un hélicoptère de l’armée des paras.

