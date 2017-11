«Malhamat El Djazaïr, El Ardh El Fatina» à l’opéra d’Alger : Fresque historique grandiose

Le spectacle «Malhamat El Djazaïr, El Ardh El Fatina» a été programmé hier en avant-première à l’Opéra d’Alger au profit d’un public nombreux à l’occasion de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne. Des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie et des moudjahidine, invités par la wilaya d’Alger, ont pu suivre le spectacle, dont la mise en scène revient à Fawzi Benbrahim, qui a évoqué différentes étapes de l’histoire de l’Algérie, à commencer par celle de ses premiers habitants. Les rois d’Afrique du Nord et leurs efforts pour unifier les contrées de cette partie du continent sous un seul royaume appelé Numidie ont été mis en exergue. Les contrées du Sud, habitées par les Touareg, sont aussi parmi les thèmes du spectacle et des retours fréquents sur le mode de vie dans le Sahara algérien y figurent. Les membres de la troupe qui ont interprété le spectacle en langue arabe ont également relaté les guerres successives qu’ont eu à livrer les habitants des différentes parties de l’Algérie, notamment contre les Romains. Avec des costumes et des armes d’époque, la troupe a souvent fait référence aux batailles menées sous le règne de rois amazighs, à l’instar de Massinissa et Jugurtha.

Le tout sous les applaudissements du public qui a aussi suivi les péripéties de l’histoire de l’Algérie à travers des vidéos qui accompagnent le spectacle et représentant des scènes de guerre. La période islamique est aussi illustrée par le même procédé ainsi que par des dialogues entre les chefs musulmans et les représentants du pouvoir local sans faire l’impasse sur la conquête de l’Andalousie.

Cest ensuite la conquête de l’Algérie par l’Espagne et la présence ottomane qui sont abordées par le spectacle, tout comme les conquêtes précédentes connues par le pays avant celle de la France en 1830. La résistance populaire à cette dernière a été l’un des points forts du spectacle, notamment à l’initiative de l’Emir Abdelkader et concluant par la Révolution de Novembre 1954. Une délégation ministérielle, avec à sa tête le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, ainsi que le wali dAlger, Abdelkader Zoukh, ont assisté au spectacle. (APS)