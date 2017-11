Cérémonie au ministère des affaires étrangères : le rôle prépondérant de la diplomatie

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a organisé, avant-hier soir, une cérémonie commémorative du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre 1954.

L’événement, tenu sous l’égide du ministre des AE, M. Abdelkader Messahel, a été notamment marqué par l’intervention du directeur général des Archives nationales qui a animé une conférence traitant de l’analyse de la Déclaration du 1er Novembre 1954. Il relèvera notamment le sens hautement politique des rédacteurs de ce document qu’il a aussi qualifiés de visionnaires et de légalistes dans leur quête de liberté et d’indépendance. L’on retiendra en outre des propos du conférencier que les artisans du déclenchement de la Révolution du Novembre 1954 resteront ancrés dans la mémoire collective jusqu’à la fin des temps. Ils sont en effet les « maîtres d’œuvre » d’une épopée des plus saisissantes ayant marqué le siècle dernier. Par un simple « tract » —la Déclaration du 1er Novembre 1954 en l’occurrence—, ils sont parvenus à susciter très rapidement l’adhésion de tout un peuple, à un moment où celui-ci était divisé par les courants politiques du mouvement nationaliste de l’époque qui, à la veille du déclenchement de la lutte armée, était en proie à des positions contradictoires.

La Déclaration du 1er Novembre est à ce jour un véritable référent, eu égard à son contenu et son sens hautement engagé pour l’émancipation du joug du colonialisme et le recouvrement de l’indépendance du pays.

Le DG des Archives nationales mettra l’accent en outre dans ses propos sur le fait que « la guerre de Libération a été un événement majeur ayant jeté les bases d’une étape cruciale dans l’histoire de l’Algérie». Il expliquera aussi que l’Algérie «se distingue par son histoire, ses héros et ses valeurs et principes consacrés par la Déclaration de Novembre 1954 ». A noter que la cérémonie qu’a abritée mardi soir le siège du ministère des Affaires étrangères, et au cours de laquelle il a été procédé à la levée des couleurs nationales, a été également marquée par le dépôt d’une gerbe de fleurs ainsi que la lecture de la Fatiha à la mémoire de nos glorieux martyrs.

