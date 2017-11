M. Bouteflika dans un message à la nation : « L’Armée doit être tenue à l’écart des surenchères politiciennes »

Un message clair, précis et ne souffrant aucune ambiguïté. Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, remet les pendules à l’heure et rappelle à l’ordre, à la sagesse, les politiciens qui soufflent sur le brasier de l’aventurisme et de la manipulation politicienne. Ceux-là même qui se complaisent dans leurs déclarations et atteintes ridicules sinon éhontées à la légitimité institutionnelle, tantôt en polémiquant sur les missions de l’Armée nationale, pourtant bien définies dans la loi fondamentale du pays, tantôt en étalant leur obsession nommée « transition» qui se veut la preuve supplémentaire de leur cécité politique.

Catégorique, le Chef de l’Etat fera comprendre dans son message adressé à la nation à l’occasion de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution que de telles dérives qui n’ont que trop duré doivent impérativement cesser. En tant qu’institution républicaine, l’Armée nationale « doit être tenue à l’écart des surenchères et des ambitions politiciennes» a indiqué le Président de la République dans son message. Il a également tenu à signifier très nettement que «l’ère des périodes de transitions est révolue en Algérie».

Par ces propos, le Chef de l’Etat rappelle ainsi que la stabilité dont jouit le pays, y compris au plan institutionnel, ne pourrait en aucun cas faire l’objet d’une remise en cause, encore moins être sacrifiée pour le bon plaisir de politiciens en mal de crédibilité qui souhaitent accéder aux hautes sphères de décision en empruntant des chemins détournées.

Ce genre d’aventurisme rappelle la période de trouble qu’a subie le pays durant la décennie du terrorisme où «les institutions politiques ont été sauvegardées au prix de dizaines de milliers de martyrs du devoir national», dira encore M. Bouteflika dans son message.

Il appuie ses propos en affirmant que «le pouvoir se conquiert désormais, aux échéances prévues par la Constitution, auprès du peuple souverain qui l’attribue par la voie des urnes, à la lumière de programmes concrets qui lui seront proposés». Là encore c’est grâce à la stabilité et la paix recouvrés partout dans le pays que les échéances électorales, tout type confondues se tiennent dans les délais prévus par la loi fondamentale. Le Chef de l’Etat a salué par ailleurs l’Armée nationale populaire, «digne héritière de l’Armée de libération nationale, qui prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières face au terrorisme international et au crime transfrontalier».

Des polémiques stériles entraînant dans leur sillage des relents de contrevérités dont notre armée nationale, le pays et son peuple s’en passent bien volontiers. Le véritable défi à relever est ailleurs et celui-ci s’articule en termes de préservation de nos acquis jusque-là réalisés dans différents domaines ainsi dans la valorisation du potentiel dont dispose le pays à même de faire face à la crise de la chute des prix du pétrole ayant amoindri nos finances publiques.

Des orientations en ce sens sont d’ailleurs introduites dans le message du Président de la République où il est notamment souligné que «si nos réalisations se sont inscrites dans le sillon ouvert par notre combat libérateur, il reste encore à nous mobiliser pour préserver et consolider nos acquis qui ne sont qu’une étape dans la construction nationale. Préserver nos acquis exige de nous, dans la pluralité des options politiques d’êtres capables de faire partie d’un front commun, à chaque fois qu’il s’agira de l’Algérie, notamment face aux multiples menaces extérieures», que dire de plus !

Karim Aoudia