La Révolution de Novembre : Ciment de l’unité

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a souligné que la Révolution de Novembre a été et demeure «le ciment de l’unité nationale». «En effet, la Révolution de Novembre a été et demeure le ciment de notre unité nationale», a affirmé le Président Bouteflika dans son message, insistant sur le fait que cette Révolution «doit demeurer un héritage rassembleur de toutes les forces politiques, économiques et sociales, chaque fois qu’il s’agira de l’Algérie avant tout». Le Président de la République a souligné, en outre, que la Révolution de Novembre «est un patrimoine que les générations actuelles ont le devoir de léguer aux générations futures, de sorte que celles-ci en nourrissent leur fierté nationale à travers les décennies et même les siècles à venir». Le Président Bouteflika a invité, à ce propos, les responsables du système national d’éducation, d’enseignement et de formation, les hommes et femmes de lettre et de culture, les moudjahidine, «acteurs et témoins de notre lutte de Libération nationale, à écrire, à vulgariser et à enseigner notre Histoire, au sein de laquelle la Révolution de Novembre demeurera une épopée incomparable». «La lutte de Libération nationale ne saurait se suffire d’une glorification limitée aux seules occasions commémoratives. Bien au contraire, elle doit nécessairement être au centre de nos enseignements, et au centre de nos productions artistiques, culturelles et médiatiques», a-t-il souligné. Rappelant les réalisations et les progrès enregistrés par l’Algérie dans les différents domaines depuis l’indépendance, le Chef de l’Etat a rappelé «la nécessité de se mobiliser pour préserver et consolider ces acquis qui ne sont qu’une étape dans la construction nationale». (APS)