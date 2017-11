Un riche programme pour célébrer l’événement : Lever des couleurs à Maqam Echahid

La célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution, a fait l’objet, cette année encore, d’un riche programme de festivités qu’ont abrité plusieurs institutions officielles. Au palais du Peuple, une cérémonie a été organisée, en présence de hauts responsables de l’Etat, à leur tête le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, et le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Au cours de cette cérémonie, MM. Bensalah, Bouhadja et Ouyahia ont reçu les vœux de hauts responsables de l’Etat, de membres du gouvernement et d’officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire (ANP). Ils ont également reçu les vœux de personnalités nationales et historiques, de moudjahidine et moudjahidate, de représentants de partis politiques, de la société civile, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Alger. La veille de ce Premier Novembre, une cérémonie de lever des couleurs nationales a été organisée, à minuit, à Maqam Echahid (Alger). Ont pris part à la cérémonie, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, des membres du gouvernement, des personnalités nationales, des moudjahidine et des représentants de différentes institutions nationales et du mouvement associatif. Le ministère des Moudjahidine a organisé une réception au musée national du Moudjahid, au cours de laquelle le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été décoré de la médaille du ministère. Un film documentaire intitulé La guerre de Libération nationale, du déclenchement à la victoire qui relate les différentes étapes et haltes historiques de la Révolution a été projeté. Dans une allocation prononcée à cette occasion, le ministre des Moudjahidine a affirmé que la célébration de l’anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre, placée cette année sur le thème «Novembre de la liberté et de la souveraineté», est la commémoration de «l’événement le plus marquant de l’histoire de notre lutte héroïque qui se poursuit à travers le temps».

La Révolution de Novembre «demeurera notre référence essentielle, de par ses idéaux et ses nobles enseignements, ses valeurs pérennes de liberté, de souveraineté, de progrès et d’unité nationale qui sont le bouclier de la nation contre ceux qui tentent de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays», a souligné le ministre. M. Zitouni a appelé à «réaffirmer l’engagement et la fidélité aux principes de cette grande Révolution», ajoutant «nous sommes appelés plus que jamais, à œuvrer à la préservation du message de Novembre». Le ministre des Moudjahidine a souligné l’importance de l’unité et de la cohésion pour surmonter les difficultés et se dresser contre ceux qui tentent d’attenter à notre patrie et à notre peuple», indiquant que l’Algérie a pu «avec la sagesse et la clairvoyance du Président de la République, recouvrer sa place sur le plan international et de contribuer efficacement au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région».

M. Zitouni a salué le parcours du peuple algérien émaillé d’«exploits et de victoires réalisés grâce à sa prise de conscience et son soutien à ses dirigeants». Il a en outre salué les sacrifices consentis par les «enfants de l’Armée nationale populaire (ANP), héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), et des différents corps de sécurité».

Salima Ettouahria