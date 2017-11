63e Anniversaire du déclenchement du combat libérateur : des réalisations remarquables

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’est recueilli, hier au Carré des Martyrs du cimetière d’El Alia (Alger), à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale, à l’occasion de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Après avoir salué un détachement de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le Président Bouteflika a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada avant d’embrasser l’emblème national. Etaient présents à cette cérémonie de recueillement le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, le ministre d’Etat, conseiller spécial du Président de la République, Tayeb Belaiz, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, et le secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine, Saïd Abadou. (APS)