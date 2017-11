Algérie - Etats-Unis : Renforcer la coopération dans le tourisme

Le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Hassan Mermouri, et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Alger, John Desrocher, ont passé en revue, mardi, l'état des relations bilatérales, appelant à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine du tourisme et de l'investissement hôtelier, a indiqué mercredi un communiqué du ministère. La rencontre qui a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat a permis aux deux parties de passer en revue l'état des relations bilatérales et de souligner l'excellence des relations entre l'Algérie et les Etats-Unis et l'importance de leurs échanges économiques, a précisé le communiqué. M. Mermouri a fait savoir que son département était disposé à travailler avec la partie américaine à «la mise en place d'un cadre juridique de coopération entre les deux pays à travers l'élaboration d'un mémorandum d'entente couvrant tous les points d'intérêt commun». Le diplomate américain a, pour sa part, évoqué les possibilités de coopération bilatérale dans le secteur du tourisme et de l'artisanat par l'échange d'expertise, la formation des ressources humaines et le développement de l'investissement hôtelier en Algérie.

M. Desrocher a salué les atouts touristiques de l'Algérie, notamment ses sites culturels et archéologiques et son artisanat, qui sont à même d'intéresser les touristes américains, a-t-il dit. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale par des actions concrètes permettant de bénéficier de l'expérience des chaînes hôtelières américaines en matière de gestion touristique et hôtelière.(APS)