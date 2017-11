Lutte anti-terroriste, ANP : vigilance absolue

Les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) ont abattu 14 terroristes et arrêté 31 éléments de soutien aux groupes terroristes, alors que 3 autres terroristes se sont rendus aux autorités militaires au cours du mois d'octobre. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, 14 terroristes ont été abattus, dont 5 femmes, ainsi qu'un criminel trafiquant d'armes, indique le bilan opérationnel de l'ANP pour le mois d'octobre, précisant que trois terroristes s'étaient rendus aux autorités. Durant la même période, deux enfants pris en otages par un terroriste qui a été abattu ont été libérés et 31 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés. 30 caches de terroristes et d'armes ont été détectées et détruites. Lors des opérations menées en octobre, les détachements de l'ANP ont récupéré 13 kalachnikovs, des lance-roquettes de type (RPG7), 4 roquettes, une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, un fusil-mitrailleur de type PKT, neuf armes à feu de fabrication artisanale, un fusil semi-automatique Siminov et deux pistolets automatiques. Les éléments de l'Armée ont également récupéré deux fusils à pompes, 13 fusils de chasse, 10 chargeurs de munitions et 7.250 balles de différents calibres. Ces mêmes unités ont découvert et détruit un atelier de fabrication d’explosifs ainsi que deux ceintures à explosifs. Elles ont également découvert et détruit deux quintaux de produits chimiques servant à la fabrication d'explosifs et 21 bombes artisanales. (APS)