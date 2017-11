Entre janvier et septembre : Plus de 2.800 morts sur les routes

Plus de 2.800 personnes sont décédées dans plus de 19500 accidents de la route survenus lors des neufs premiers mois de l'année en cours au niveau national, a indiqué un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR).

L'Algérie a enregistré lors des neuf premiers mois de l'année en cours, 19559 accidents de la route ayant fait 2827 morts et 28.647 blessés. Par rapport à la même période de l'année dernière, une baisse des accidents de 14,78% est observée, outre le nombre des morts (-10,65%) et des blessés (-19,51%), ajoute la même source. La wilaya de M'sila vient en tête des wilayas avec 134 décès, suivie de la wilaya d'Alger avec 103 et Relizane (101 décès). Quant aux blessés, à Alger, sur les 1104 accidents ont compte 1440 blessés et M'sila qui a enregistré 1351 blessés dans 841 accidents. 682 victimes étaient âgées de plus de 50 ans, 96 âgées de 10 et 14 ans, 157 enfants entre 5 à 9 ans et 203 de moins de 5 ans, précise-on.

Sur 19559 accidents de la circulation survenus entre janvier et septembre de l'année en cours, 4382 sont causés par l'excès de vitesse, 2516 des suites d’une baisse de vigilance, et 1282 faute à des dépassements dangereux. L'imprudence des piétons au moment de traverser la chaussée et la perte de contrôle de véhicule figurent aussi parmi les principales causes d’accidents. Le bilan du CNPSR relève également que 293 du nombre global des accidents, de janvier à septembre, sont à imputer à notamment l’état défectueux des routes, les intempéries, l’absence de plaques de signalisation et de l’éclairage public. Selon les statistiques fournies par le CNPSR, les conducteurs titulaires de permis de moins de 2 ans sont impliqués dans 5463 accidents, alors que ceux ayant un permis de 5 à 10 ans sont responsables dans 4374 accidents. Les conducteurs n’ayant pas de permis sont impliqués dans 2013 accidents selon la même source qui souligne, par ailleurs, que les chauffeurs professionnels sont également impliqués dans 3092 accidents durant cette période. S’agissant des véhicules impliqués dans ces accidents, le bilan du CNPSR précise que les véhicules légers sont impliqués dans 72.86 % des accidents de la circulation et les véhicules lourds sont à l'origine de 7.84% cas.

À noter également que les motocycles sont signalés dans 12.29% des accidents. Quant aux véhicules de transport en commun, ces derniers sont impliqués dans 2.73 % des accidents. Les jeunes conducteurs sont sur-représentés dans les accidents survenus durant la même période puisque la tranche d'âge comprise entre 18 et 29 ans a été impliquée dans 6912 accidents, soit 35.34% du nombre global du sinistre routier.

Naama : 12 blessés dans une collision entre un bus et un train à Mécheria



Douze personnes ont été blessées dans une collision entre un bus et un train de transport de carburant, survenu hier à l’entrée nord de la ville de Mécheria (Naâma), a-t-on appris des services de la Protection civile. Le receveur du bus est gravement blessé et 11 autres personnes ont été légèrement blessées.

Le chauffeur du bus desservant la ligne Chlef-Béchar franchissait un passage à niveau non surveillé de la voie ferrée lorsqu'il est entré en collision avec un train de transport de carburant reliant Mohammadia (Mascara) à Béchar, a-t-on indiqué. Tous les blessés ont été transportés vers le service des urgences de l’hôpital «Frères Chenafa» de Mécheria qu'ils ont après avoir été soignés, à l’exception d’un seul gardé sous surveillance médicale, a-t-on ajouté. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident. (APS)