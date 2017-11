Paix universelle : Dakar abritera le sommet mondial

La capitale sénégalaise Dakar abritera les 18 et 19 janvier 2018 le sommet mondial pour «la paix universelle» auquel plus de deux mille personnes sont attendues, a annoncé le ministre-conseiller à la présidence sénégalaise, Arona Coumba Ndoffène Diouf. «La capitale sénégalaise va abriter, les 18 et 19 janvier 2018, le premier Sommet mondial pour la paix universelle», a déclaré Ndoffène Diouf, lors d'une conférence de presse de la Fédération pour la paix universelle (FPU), à Dakar.

La rencontre portera sur le thème : «Nouvelle Afrique : interdépendance, coprospérité et valeurs universelles», a indiqué le secrétaire général du comité d’organisation du sommet, Paterne Zinsou. Selon le comité d’organisation, «plus de deux mille personnes doivent venir de 150 pays». Il annonce aussi la présence parmi les participants de 500 parlementaires africains. «Plus de mille personnalités de plus de 60 pays d’Afrique et d’autres régions du monde seront à Dakar. Il y aura des chefs d’Etat et de gouvernement, des leaders religieux, des chefs coutumiers, des femmes leaders, des responsables de la société civile, entre autres», a affirmé le Comité d’organisation du sommet de la FPU.

La Fédération pour la paix universelle est une organisation non gouvernementale, qui déclare être «apolitique, non partisane et non confessionnelle». Elle dit jouir d'«un statut consultatif spécial» auprès du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations-Unies.(APS)