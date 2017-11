Premier du genre à l’échelle nationale : Un centre de bio-équivalence de médicaments en 2018

«Le marché algérien du médicament connaîtra prochainement l’ouverture d’un centre de biocompatibilité à Alger», telle est la nouveauté annoncée par le président-directeur général du groupe pharmaceutique Saidal. M. Yacine Tounsi, qui a fait cette déclaration à la radio, a fait savoir que ce centre sera chargé des études de conformité des médicaments génériques avec les princeps (médicaments originaux) afin de s’assurer de leur efficacité pour ne pas rencontrer des problèmes sur le marché pharmaceutique à l’avenir. «Le centre national de bioéquivalence entrera en vigueur en 2018. On a pris en considération les médicaments génériques, dont on ne note aucune différence avec les originaux en ce qui concerne la composition lors du lancement de ce projet dont les travaux ont avancé de 100%. Malgré le fait que la loi ne stipule pas la réalisation d’études de conformité biométrique et de conformité» a-t-il expliqué.

Le PDG du groupe Saidal a affirmé que centre national de bioéquivalence contribuera à promouvoir le produit national et à encourager la production de médicaments génériques en Algérie. Et aussi apportera un grand soutien aux produits pharmaceutiques de SAIDAL. Le responsable a, d’ailleurs, appelé tous les opérateurs privés à investir davantage dans ce secteur du médicament afin de contribuer a la réduction de la facture des importations des produits pharmaceutiques. Dans le même ordre d’idées, M. Yacine Tounsi, a affirmé que le groupe pharmaceutique Saidal s’est lancé dans l’exportation de médicaments vers les pays africains et les pays arabes. «La stratégie du groupe Saidal consiste à conquérir des marchés d’Afrique et des pays arabes. Nous avons exporté des médicaments vers le Côte d’Ivoire, le Soudan, le Sénégal et l’Irak, mais le processus de transition vers ces marchés nécessite le soutien des banques, des transports et des douanes», a-t-il indiqué. Il a relevé le potentiel important de l’Algérie en matière d’industrie pharmaceutique un axe, qui selon lui, est important du développement économique national. «Au niveau national, Saidal possède pas moins de 80 unités de production et plus de 150 projets en cours». Par ailleurs, M. Tounsi a évoqué le projet de fabrication de médicaments anticancéreux, qui est une société mixte avec l’entreprise koweitienne, North Africa Holding Company.



300 millions d’unités de vente en 2019



Sur un autre volet, l’hôte de la radio a indiqué que le groupe ambitionne d’atteindre une production de 300 millions d’unités de vente et un chiffre d’affaires de 30 milliards de DA à l’horizon de 2019. «Le chiffre d’affaires réalisé par Saidal a atteint 10 milliards de DA, et couvre actuellement 9% des besoins du marché national et a réalisé plus de 130 millions d’unités de vente», a-t-il précisé.

Il a relevé dans ce contexte que Saidal table dans le cadre de développement mis en place en 2009, sur une production de 300 millions d’unités de vente dans les années à venir pour regagner sa position de leader dans l’industrie pharmaceutique face à la concurrence des concessionnaires privés. L’intervenant a expliqué que ce plan de développement consiste à réaliser de nouvelles unités de production et la mise à niveau industrielle du potentiel existant « Saidal a réalisé 3 nouvelles unités de production d’une capacité de plus de 150 millions d’unités. Il s’agit, selon lui, des unités de Z’mirli (Alger) et de Cherchell pour la production des médicaments en forme sèche, et celle de Constantine pour la forme liquide, notamment en spray», a-t-il détaillé. Tout en affirmant le taux d’avancement des travaux de réalisation des nouvelles unités a atteint 70%.



La biotechnologie dans la production pharmaceutique



Toujours selon le même responsable, le groupe public compte aussi sur la réalisation de deux projets en biotechnologies, dont l’un concerne la production d’insuline et qui devrait entrer en service dès le début de l’année 2018, ainsi que sur la création d’une école de formation, laquelle serait toujours en phase d’étude.

La plateforme de données statistiques précise que le chiffre d’affaires du groupe pharmaceutique national a atteint 10 milliards de dinars pour une production estimée à 130 millions d’unités/an. Cette production couvre une gamme 160 médicaments pour 21 classes thérapeutiques. S’exprimant au sujet les projets du Groupe SAIDAL dans le domaine de la production pharmaceutique en utilisant la biotechnologie, Yacine Tounsi a insisté sur la nécessité de préparer une plateforme pour aller vers cette industrie. Sur ce volet, le premier responsable de SAIDAL a confirmé que «l’Algérie dispose d’institutions et de cadres universitaires et de compétences, capables d’investir dans ce domaine». A ce propos, il a annoncé qu’une usine de production d’insuline ouvrira ses portes en 2018 «pour le moment des discussions sont en cours avec le partenaire pour investir dans le secteur de biotechnologie, qui est l’avenir de la production pharmaceutique», a-t-il conclu.

Sarah A. Benali Cherif