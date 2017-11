Prévention de la jeunesse contre le radicalisme : Mme Benghebrit met en exergue la politique de l’Algérie

Les pouvoirs publics travaillent à «soustraire la jeunesse algérienne aux discours et sirènes de la radicalisation» face aux menaces véhiculées, y compris par les réseaux sociaux, a indiqué hier à Paris la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit. «Face à des menaces de tout genre véhiculées, y compris par les réseaux sociaux, les pouvoirs publics travaillent, dans le même temps, à soustraire cette jeunesse au discours et aux sirènes de la radicalisation, d’un nihilisme et du désespoir personnel et social en créant des conditions sociales et professionnelles favorables», a-t-elle précisé lors de son intervention à la 39e session de la Conférence générale de l’Unesco qui se tient jusqu’au 14 novembre à Paris.

L’implication de cette jeunesse, qui représente la frange la «plus importante» de la population algérienne, et sa contribution au développement économique, social et culturel de l’Algérie constitue un «objectif essentiel» de la politique nationale de la jeunesse, a-t-elle souligné. La ministre a expliqué que cette politique fonde son action sur des «réponses adaptées aux différents besoins des jeunes, notamment en matière d’écoute, d’action, de loisirs, de développement, d’émancipation et d’accomplissement». Pour donner corps à cet objectif stratégique, la nouvelle Constitution s’est assortie de la mise en place d’un Haut conseil de la jeunesse, regroupant les institutions de la société civile représentatives de la jeunesse, a-t-elle ajouté, soulignant que ce Haut conseil servira de lieu de rencontre, de concertation et de débat des jeunes. Il devra apporter, a-t-elle précisé, des «réponses adaptées et des plans d’actions efficients pour la mise à jour et l’application de la politique nationale de la jeunesse». Dans le domaine de la culture, la ministre a indiqué que la mise en place du Centre régional de catégorie 2 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique entre dans sa phase opérationnelle. Approuvé par la Conférence générale, lors de sa 37e session en 2014, le centre installé en Algérie a pour fonctions, sous les auspices de l’Unesco, d’encourager les Etats de la région à adopter des mesures de politique générale et des mesures législatives et administratives, d’organiser des activités visant à renforcer, entre autres, les capacités nationales des pays de la région dans les domaines de l’identification, la documentation, l’élaboration des inventaires et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leurs territoires. La ministre a informé l’assistance, dans ce cadre, que les derniers représentants des cinq sous-régions du continent sont sur le point de confirmer leur participation effective au sein de son conseil d’administration. Par ailleurs, elle a annoncé que la délégation algérienne appuie les propositions du groupe africain tant au plan de la réforme de la gouvernance qu’à la mise en œuvre de l’ODD4 (Objectifs du développement durable) et de l’agenda 2063 de l’Union africaine. Enfin, elle a tenu à exprimer sa «vive préoccupation» devant les actes commis à l’endroit de certaines minorités, arrivant jusqu’à porter atteinte au droit à la vie, consacré dans toutes les Chartes et Constitutions internationales et nationales, ainsi que les atteintes au patrimoine humain et immatériel dans différentes parties du monde.



Formation de l’encadrement : enjeu central de l’éducation



Mme Nouria Benghebrit a affirmé que l’enjeu central pour le système d’éducation algérien consiste en une «meilleure» formation du corps d’encadrement pédagogique, relevant que les défis de l’Algérie sont «nombreux et complexes». «L’enjeu central pour notre système d’éducation consiste, aujourd’hui, en une meilleure formation du corps d’encadrement pédagogique et c’est l’objectif majeur de la Charte d’éthique du secteur de l’éducation nationale, mise en place en 2015, et à laquelle ont adhéré, d’une manière consensuelle, l’ensemble des acteurs de l’éducation nationale, syndicats y compris», a précisé la ministre. «Si beaucoup a été fait, les défis auxquels doit faire face l’Algérie sont nombreux et complexes dans les secteurs de l’éducation, de la jeunesse, de la culture et de la science.» Elle a expliqué que le pays «doit assurer une bonne gestion des contraintes liées, d’une part, aux impératifs de développement comme la scolarisation, l’inclusivité, l’équité et la qualité et, d’autre part, une ouverture vers le monde avec ses catégorisations et ses indicateurs». «C’est à l’orée du troisième millénaire que la modernisation des dispositifs de formation doit trouver les articulations indispensables entre le global et le local, la quantité et la qualité, l’algérianité et l’altérité», a-t-elle assuré, faisant observer que tous ses aspects sont «au centre des réformes structurelles mises en œuvre, depuis 2003, en Algérie». (APS)

Des efforts multilatéraux face aux défis mondiaux

Le Forum des dirigeants de l’Unesco a vivement préconisé des efforts multilatéraux face aux défis que le monde doit relever. Il a souligné l’importance de la concertation en réponse aux multiples enjeux, notamment la radicalisation extrémiste et le changement climatique. La présidente de la 39e session de la Conférence générale, Zohour Alaoui, a estimé que face à la montée des doctrines fondées sur le rejet d’autrui, les Etats membres «doivent poursuivre leur engagement pour la paix, le dialogue et l’empathie avec le même courage». Les travaux du Forum des dirigeants de l’Unesco ont permis de faire connaître les approches stratégiques et les meilleures pratiques des Etats membres en matière de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) qui concernent l’Unesco. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, composé de 17 objectifs adoptés par la communauté internationale en septembre 2015, est un plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité, rappelle-t-on. Depuis 2015, l’Unesco travaille pour aider ses Etats membres à mettre en œuvre le nouveau programme mondial de développement par de nouvelles approches et des partenariats novateurs. Selon l’organisation onusienne, ce programme constitue un changement de paradigme et sa mise en œuvre exige une réflexion et une action novatrices de la part de toutes ses parties prenantes.

Dans la matinée de d’hier, l’Unesco a procédé au lancement du rapport mondial de suivi sur l’éducation qui fait ressortir qu’aujourd’hui, 264 millions d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés dans le monde. Il recommande aux 195 Etats membres de se mobiliser pour surmonter cet échec, dans la mesure où l’éducation constitue une responsabilité partagée et seule une action collective permettra de progresser à long terme. (APS)