Sommet UA-UE : Le Président de la RASD reçoit une invitation officielle

Le Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Ibrahim Ghali a reçu une invitation officielle de la commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, à participer au 5e sommet Union africaine-Union européenne (UA-UE), prévu à Abidjan (Côte d’Ivoire) les 29 et 30 novembre 2017, ont indiqué hier des sources médiatiques sahraouies.

Il s’agit du même texte adressé par M. Moussa Faki aux 55 membres de l’UA, a-t-on précisé de mêmes sources. «Je souhaite vous inviter à participer à cet important évènement. Nous comptons sur votre précieuse contribution dans l’entreprise visant à relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes de nos deux continents et à leur offrir des perspectives meilleures», lit-on dans le texte d’invitation. M. Moussa Faki a assuré au Président Ibrahim Ghali que «la commission de l’UA prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire du 5e sommet UA-UE un succès retentissant pour le développement de l’Afrique et le renforcement du partenariat entre notre continent et l’Europe. «Je voudrais me référer au prochain sommet UA-UE qui se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 29 au 30 novembre 2017, conformément à la décision adoptée par la 28e session ordinaire de la Conférence de l’Union, tenue à Addis Abéba en janvier 2017, ainsi qu’aux conclusions de la 17e session extraordinaire du Conseil exécutif, tenue à Addis Abéba, le 16 octobre 2017.

Cette session a examiné et adopté une proposition de déclaration commune et les projets prioritaires communs initiés par la partie africaine pour servir de base aux discussions avec la partie européenne, aux fins d’adoption par le sommet», a écrit M. Moussa Faki dans sa lettre.

La RASD avait auparavant «félicité l’UA et l’ensemble des peuples africains» et réaffirme son entière conviction que le sommet «sera couronné de succès et offrira l’opportunité de renforcer la coopération entre l’UA et l’UE», estimant qu’«avec sa clairvoyance et la sagesse de ses dirigeants, l’UA représente désormais un partenaire respecté par les peuples africains et dans ses relations avec les partenaires étrangers».

L’UE et l’UA se sont accordés sur la «relabellisation» du prochain sommet entre Européens et Africains. Elles ont adopté la dénomination «Sommet UA-UE», connu auparavant sous l’appellation «Sommet UE-Afrique», rappelle-t-on. Cette convergence entre l’institution panafricaine et l’institution européenne, vient ainsi mettre en échec les manœuvres et les pressions exercées par le Maroc sur l’institution européenne directement, ou par le biais de pays européens qui lui sont favorables, afin d’exclure du prochain Sommet la République arabe sahraouie démocratique (RASD), pays fondateur de l’Union africaine avec lequel le Maroc a accepté de siéger en adhérant à l’institution panafricaine et en procédant à la ratification de son Acte constitutif, sans conditions et sans réserves. Une délégation de l’UA a tenu septembre dernier, dans le cadre des travaux du comité conjoint chargé de préparer le 5e sommet UE-UA, des réunions de travail avec le Groupe africain des ambassadeurs à Bruxelles et a eu des entretiens avec de hauts responsables du Service européen pour l’action. La délégation de l’UA a précisé, à ce titre, que des invitations pour participer au dit Sommet seront envoyées aux 55 Etats membres de l’UA.