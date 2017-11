Jeunesse et genre en Afrique : conférence au Parlement européen le 22 novembre

Le Parlement européen organise le 22 novembre prochain à Bruxelles une conférence de haut niveau sur la jeunesse, la première du genre en Afrique, pour parler développement avant le sommet UE-UA prévu les 29 et 30 du même mois à Abidjan en Côte d’Ivoire.

«La conférence de haut niveau sur l’Afrique (...) aura lieu à Bruxelles le 22 novembre, comme base au sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à Abidjan en Côte d’Ivoire», a indiqué le Parlement dans un communiqué. Les progrès réalisés et ceux qui restent à faire pour la paix, la sécurité, les droits de l’Homme, le développement durable et l’immigration seront à l’ordre du jour. Les chefs politiques africains, l’Union africaine et des responsables des Nations unies débattront avec les députés du Parlement européen, le Président Tajani ainsi que la Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères Federica Mogherini. «Les discussions se centreront surtout sur la jeunesse et l’équilibre entre les sexes, étant donné la dynamique démographique de l’Afrique» qui compte une population africaine très jeune, 40% ayant moins de 15 ans et 20% entre 15 et 24 ans, a-t-on ajouté.

Le président du Parlement européen, Antonio Tajani avait profité de la visite du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, aux institutions européennes les 18 et 19 octobre dernier pour inviter l’Algérie à prendre part à cet événement. (APS)