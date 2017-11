Invasion du Sahara occidental par l’occupant marocain : Le peuple se remémore les souffrances infligées

Le peuple sahraoui a commémoré, mardi, le 42e anniversaire de l’invasion du Sahara occidental par l’occupation marocaine, qui constitue une honte pour le régime marocain à l’instar des crimes de discrimination raciale en Afrique du sud, selon les rapports des instances internationales qui plaident depuis plus de quatre décennies pour que des sanctions économiques et diplomatiques soient imposées à Rabat. Le 31 octobre 1975, l’occupation marocaine a entamé l’invasion du Sahara occidental en application de sa politique d’extension et d’hostilité qui n’est autre qu’une honte pour le régime de Rabat. Le roi Hassan II avait annoncé le 16 octobre de la même année le début de la marche noire lançant ainsi l’invasion du Sahara occidental. Cette commémoration témoigne de la répression brutale contre les Sahraouis sans défense qui n’a pas cessé en dépit de la présence sur place de l’ONU et de son envoyé spécial à travers la Mission des Nations Unies pour l’Organisation du Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) depuis 1991. «Nous restons attachés à la cohésion nationale sahraouie et à la libération du joug du colonialisme en dépit des complots de l’ennemi et de l’inertie de la communauté internationale», affirme l’Agence de presse sahraouie citant des défenseurs des droits de l’Homme. La résistance du peuple sahraoui pendant plus de quatre décennies à l’occupation marocaine et pendant plus d’un siècle à l’occupation espagnole prouve l’attachement de ce peuple à son droit de vivre libre et souverain sur son territoire. (APS)