Expulsion par le Maroc d’une délégation européenne de la ville de Laâyoune : Le ministère sahraoui des territoires occupés condamne

Le Ministère sahraoui des territoires occupés et des communautés sahraouies établies à l’étranger a condamné hier l’expulsion par les autorités marocaines des deux conseillers du parti de la gauche unie du pays basque espagnol (Izquierda Unida) de la ville Laâyoune occupée. «Cette expulsion, la deuxième du genre après celle d’une délégation de députés européens, le 27 octobre dernier, est une expulsion arbitraire visant à empêcher la publication de la détérioration de la situation des droits de l’Homme dans la partie du Sahara occidental occupée par le Maroc», a indiqué le ministère dans une déclaration, reprise par l’Agence sahraouie SPS. Le parti de la gauche unie du pays basque espagnol a indiqué dans un communiqué que les deux conseillers de la gauche unie qui avaient assisté en qualité d’observateurs internationaux lors du procès des prisonniers politiques sahraouis du groupe «Gdeim Izik» en l’occurrence Amaia Arenal et Unai Ornibegozo et qui sont partis de l’aéroport de grande Canarie ont été immédiatement arrêtés à leur arrivée par la police marocaine qui a confisqué leurs passeports. «Après 45 minutes d’interrogatoire, les deux députés ont été contraints de monter à bord de l’avion qui partait pour la grande Canarie». Le Ministère des territoires occupés et des communautés sahraouies établies à l’étranger a lancé, par la même occasion, un appel pressant à la communauté internationale et à toutes les organisations des droits de l’Homme à exercer des pressions sur le Maroc pour la levée de l’état de siège imposé sur la Sahara occidental depuis son occupation illégale du territoire, le 31 octobre 1975. Il a enfin appelé à la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis, et la création d’un mécanisme onusien chargé d’élaborer des rapports et de documenter la situation des droits de l’Homme au Sahara occidental occupé.



Une ONG britannique condamne l’expulsion des eurodéputés



L’organisation britannique, Campagne du Sahara Occidental (WSC :Western Sahara Campaign) «condamne» l’expulsion des eurodéputés de la ville de Laâyoune par le Maroc, a indiqué mardi le président de l’organisation, Mark Luechford, soutenant que par ce comportement, le Maroc veut «dissimuler» ses violations des droits de l’Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Dans une réaction parvenue mardi à l’APS, Mark Luechford a affirmé qu’«il ne peut y avoir une raison à cette expulsion hormis l’intention préméditée de dissimuler les violations marocaines des droits de l’Homme dans les territoires occupés du Sahara Occidental», soulignant que «par son comportement, le Maroc «veut cacher au monde, notamment au parlement européen, ses abus et dépassements dans la Sahara Occidental, sur les questions des droits de l’Homme». Vendredi dernier, une délégation de parlementaires européens a été empêchée de descendre de l’avion à l’aéroport de Laâyoune, par les autorités marocaines d’occupation, alors qu’elle s’apprêtait à aller dans les territoires occupés du Sahara occidental pour s’y enquérir de la situation des droits de l’Homme. La délégation comprenait cinq membres de l’intergroupe paix pour le Sahara occidental au Parlement européen dont la présidente de l’intergroupe Jytte Guteland et ses deux vice-présidentes, Paloma Lopez et Bodil Valero. Pour rappel, l’ONG britannique (WSC) qui se consacre aux droits de l’Homme du peuple sahraoui, est membre de l’Observatoire des ressources naturelles du Sahara occidental (WSRW). Elle a, à maintes reprises, exhorté la communauté internationale à faire pression sur le Maroc pour qu’il respecte les droits de l’Homme dans les territoires du Sahara occidental qu’il occupe illégalement. L’organisation britannique a également exprimé sa solidarité avec les détenus politiques sahraouis de Gdeim Izik et a demandé leur libération, indiquant qu’en attendant le référendum d’autodétermination au Sahara occidental, «tous les sahraouis prisonniers politiques du Maroc doivent être libérés.» Et dans le cadre de son soutien à la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc, elle a porté devant la justice européenne une affaire «en cours» contre le ministère britannique de l’Agriculture et de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), en relation avec les accords commerciaux entre l’UE avec le Maroc.(APS)