Grand angle : Honte à vous !

Le rapport sur le sort des enfants en temps de conflit armé, présenté devant le Conseil de sécurité, fait état du dur quotidien vécu par cette tranche d’âge. Un quotidien fait de souffrances et de privations infligées par des adultes censés les aimer, les protéger et les accompagner durant les premières années de leur vie. Mais dans les pays en conflit, ce n’est pas ce scénario qui prévaut. Loin de là. Et parfois l’horreur dépasse toute fiction. «Nous voyons des enfants stigmatisés pour avoir été recrutés et utilisés par des groupes armés. Nous voyons des enfants tenus pénalement responsables d'actes qu'ils ont été forcés à commettre. Et nous voyons des parties à un conflit entraver souvent l'acheminement d'une aide vitale pour les enfants», a déploré

M. Guterres lors de la présentation au Conseil de son rapport sur le sort des enfants en temps de conflit armé. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a relevé en 2016 plus de 20.000 violations commises contre des enfants dans le contexte considéré. Mais si dénoncer, c’est bien, et contribue surtout à apaiser les consciences, agir est tellement mieux. Et c’est du reste, ce que les enfants en premier et tous ceux qui souffrent et sont victimes d’abus, d’oppression ou de refus de respect de la légalité internationale et du droit international dans le monde attendent de l’ONU et de ses agences. Dès lors se suffire de qualifier comme l’a fait le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres de «honte mondiale» les souffrances infligées aux enfants en temps de conflit, ne peut en aucun cas rendre justice aux victimes, qui elles seules ont le droit de clamer à la face du monde : «Honte à vous». Du reste, c’est la raison que la représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, qui s'adressait pour la première fois au Conseil de sécurité, a affirmé : «Ce que nous avons infligé aux enfants dans les zones de guerre ces dernières années est une honte». Le «nous» employé par Mme Gamba est révélateur du niveau de responsabilité qui incombe à la communauté internationale de la situation endurée par ces milliers d’enfants. Le SG de l’ONU a appelé le Conseil de sécurité à y mettre fin mais, force est de rappeler que le Conseil et notamment ses membres influents ne se soucient que peu ou prou du sort de ces enfants étant plus préoccupés par les enjeux géostratégiques et la préservation de leurs intérêts dans ces régions en conflit. Du reste, si tel n’avait pas été le cas, gageons que les conflits en cours au Moyen-orient, en Afrique ou en Asie auraient été réglés depuis longtemps. Mieux ils n’auraient jamais été déclenchés.

N. Kerraz.