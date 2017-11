Crise catalane : Puidgemont ne retournera pas en Espagne

Carles Puigdemont, le président indépendantiste catalan destitué par Madrid, ne se présentera pas aujourd’hui devant la justice espagnole, étant donné que «le risque qu'il soit arrêté est grand », a déclaré son avocat. «Dans la mesure de ce qu'il m'a dit, cela n'aura pas lieu», a affirmé l'avocat belge des droits de l'Homme Paul Bekaert. «Parce que nous souhaitons attendre les réactions à venir du gouvernement espagnol pour voir ce qu'il se passera ensuite», a-t-il ajouté, interrogé mardi soir par le programme d'actualité Nieuwsuur de la chaine publique néerlandaise NOS.

La justice espagnole a convoqué mardi M. Puigdemont et treize de ses «ministres», qui sont appelés à comparaître jeudi et vendredi en vue de leur inculpation. Une juge d'instruction de l'Audience nationale, juridiction siégeant à Madrid et chargée des affaires complexes, a été saisie lundi par le parquet qui a requis des poursuites notamment pour rébellion et sédition, chefs passibles respectivement d'un maximum de 30 et 15 ans de prison.



Fissures et récriminations au sein de l'indépendantisme catalan



Les dirigeants sécessionnistes de Catalogne ont commencé à admettre l'échec de la proclamation d'indépendance de leur «République» et à échanger des reproches. Cinq jours après que le Parlement catalan eut proclamé la création d'un «Etat indépendant» du Royaume d'Espagne, les fonctionnaires de la nouvelle république travaillaient sous les ordres du gouvernement espagnol qui a placé la région sous tutelle. Le président catalan destitué par Madrid, Carles Puigdemont, a déclaré mardi depuis Bruxelles accepter les élections régionales convoquées le 21 décembre par le chef du gouvernement Mariano Rajoy. Il a demandé aux indépendantistes de se préparer pour «un long chemin» en estimant qu'il valait mieux «ralentir» l'indépendance. «L'indépendantisme n'est pas ralenti, il a été stoppé», a répliqué sous couvert d'anonymat une source du gouvernement espagnol à Barcelone. «Tout est normal en Catalogne et nous espérons que cela continuera ainsi jusqu'aux élections» régionales du 21 décembre, a ajouté cette source. Le préfet Enric Millo assurait de son côté n'avoir «pas trouvé un seul cas de fonctionnaire qui ne remplisse pas son devoir».

L'«ex-ministre» des Entreprises du gouvernement catalan, Santi Vila —qui avait démissionné juste avant la déclaration d'indépendance —a admis que la Catalogne n'avait pas les moyens de concrétiser la sécession promise, en reprochant à ses collègues leur naïveté. «Où est le contrôle du territoire, des ports, des aéroports?», a-t-il demandé. «Nous avons manqué d'intelligence politique», a dit M. Vila à la radio Rac 1, rejetant l'idée que l'exécutif ait voulu tromper les électeurs. «Je ne crois pas qu'on puisse parler de tromperie mais c'est certain que j'ai des collègues de gouvernement qui ont fait preuve d'une ingénuité qui surprend à leur âge», a-t-il lancé. L'ex-président catalan socialiste (2006-2010) José Montilla, adversaire des indépendantistes, a été particulièrement sévère. «Ces messieurs ont menti aux gens, ils les ont embrouillés, ils leur ont vendu une chose dont ils savaient que c'était une tromperie, impossible», a-t-il dit.