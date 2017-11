Attaque à la voiture-bélier à New York : 8 morts et 11 blessés

Au moins huit personnes ont été tuées et onze autres blessées lorsque le chauffeur d'une camionnette a fauché des cyclistes et passants, mardi dans le sud de Manhattan, à New York, ont indiqué les autorités américaines, évoquant un «acte de terrorisme».

C'est la première fois depuis le

11 septembre 2001 qu'un attentat fait des morts à New York. «Sur la base des informations immédiatement disponibles, c'était un acte de terrorisme, un acte de terrorisme particulièrement lâche qui visait des civils innocents», a déclaré le maire démocrate,Bill de Blasio, lors d'une conférence de presse sur les lieux de l'attaque, au sud-ouest de Manhattan, non loin du mémorial érigé en mémoire des victimes du

11 septembre.

L'identité du suspect n'a pas été révélée par les autorités ; la police précisant uniquement qu'il était âgé de 29 ans et qu'elle ne recherchait pas d'autres suspects. Mais selon plusieurs médias américains, il s'agirait de Sayfullo Saipov, arrivé aux Etats-Unis en 2010 et habitant à Tampa, en Floride.

Le président américain, Donald Trump, avait dans un premier tweet en réaction à l'attaque qualifié l'homme de «personne très malade et déséquilibrée». Par la suite, Donald Trump a évoqué l'organisation terroriste «Etat islamique» et a ordonné un renforcement du contrôle des étrangers souhaitant entrer aux Etats-Unis. «Etre politiquement correct, c'est bien mais pas pour ça», a tweeté le président. «Nous ne devons pas permettre à l'EI de revenir ou d'entrer dans notre pays après les avoirs vaincus au Moyen-Orient et ailleurs. Assez !», a déclaré M. Trump sur Twitter. «C'est une journée très difficile pour New York», a déclaré M. de Blasio sur les lieux de l'attaque, au sud-ouest de Manhattan, non loin du mémorial érigé en mémoire des victimes de l'attentat du 11 septembre.

Le maire démocrate, qui joue sa réélection dimanche, a demandé aux New-Yorkais d'être particulièrement vigilants et de signaler toute anomalie.