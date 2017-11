Palestine occupée : Ghaza sous contrôle palestinien

Le mouvement Hamas, au pouvoir depuis une décennie à Ghaza, a cédé hier à l'Autorité palestinienne le contrôle des points de passage vers l'Egypte et Israël, un transfert perçu comme un test majeur pour l'accord de réconciliation palestinienne.

Aux termes d'un accord négocié par l'Egypte, l'Autorité palestinienne, entité internationalement reconnue, supposée préfigurer un Etat palestinien indépendant, doit prendre d'ici au 1er décembre le contrôle total de Ghaza. Lors d'une cérémonie mercredi matin avec son homologue du Hamas, Nazmi Mouhanna, principal responsable de l'Autorité palestinienne pour les postes-frontières, a formellement pris le contrôle des points de passage de Rafah avec l'Egypte et de Kerem Shalom avec Israël. Des drapeaux palestiniens et égyptiens flottaient au-dessus du terminal, avec de grandes photos du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. À un autre point de contrôle, entre la bande de Ghaza et Israël, des installations du Hamas doivent être démantelées.

Le ministre de l'Habitat de l'Autorité palestinienne a déclaré lors d'un bref discours que le Hamas avait cédé le contrôle de toutes les frontières. «Nous avons commencé aujourd'hui, sous la directive du Premier ministre palestinien Rami Hamdallah, à exercer nos fonctions en prenant le contrôle de tous les points de passage», a dit Moufid al-Hasayneh.

Le transfert du contrôle des points de passage était considéré comme un premier test pour le nouvel accord, après l'échec de multiples tentatives de réconciliation ces dix dernières années. «Il n'y a pas de jaune ou de vert. Tout le peuple palestinien (réuni) sous le drapeau palestinien», a affirmé le ministre Hasayneh, faisant allusion aux couleurs des drapeaux des partis politiques rivaux. Israël impose un blocus à la bande de Ghaza depuis une décennie, citant la nécessité de contrôler le Hamas. Le point de passage de Rafah n'a pas été ouvert hier malgré le transfert de son contrôle à l'Autorité palestinienne, mais le Hamas espère qu'il le sera dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Les deux millions d'habitants de la bande de Ghaza souffrent d'une situation humanitaire qui ne cesse d'empirer, avec seulement quelques heures d'électricité par jour et des pénuries d'eau potable. L'accord de réconciliation palestinienne a fait naître l'espoir d'une ouverture plus régulière de la frontière égyptienne qui pourrait atténuer les souffrances de la population.