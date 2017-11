Regard : Encourager l'enseignement préparatoire

Le préscolaire pour tous les enfants ? Pas si sûr avec une demande qui va crescendo, dépassant très souvent les capacités des établissements scolaires. Arriver à "caser" son enfant est loin d'être une mince affaire. C'est même une véritable acrobatie à laquelle, il faut s'adonner. Le chemin du savoir pour ceux qui n'ont pas six ans est plein d'embûches. On se retrouve, avec des taux de naissances expansionnistes, dépassant, dans certains quartiers, des classes de pas moins de quatre-vingt enfants. C'est dur de prendre en charge un tel nombre, par une institutrice ou un instituteur qui n'ont d'autre alternative que de partager les élèves en deux groupes, c'est-à-dire deux heures par jour pour les inscrits au préscolaire au lieu de quatre heures. Il faut dire que la généralisation de ce type d'enseignement à tous les enfants, afin d'offrir à tous les mêmes chances de réussite, d'autant plus que l'objectif premier d'une telle initiale demeure la formation de générations convenablement structurées. Aujourd'hui, le préscolaire est devenu, à la faveur des réformes engagées ces dernières années, par le secteur de l'éducation, un acquis réel qui mérite, à coup sûr d'être encouragé, à travers la création de plus d'une classe dans les établissements afin de promouvoir ce passage obligé à même de familiariser l'enfant avec les chiffres, l'alphabet et la culture de manière générale. C'est un fait, malgré la bonne volonté des pouvoirs publics — confirmée par une mobilisation de ressources financières, matérielles en plus de la prise en charge de l'aspect pédagogique et de l'encadrement de la petite enfance — les parents qui se heurtent à l'épineux problème du manque de places n'ont d'autre choix que de recourir au secteur privé, payant très souvent rubis sur l'ongle, la préparation de leur progéniture au début de leur scolarité, d'où l'intérêt de se pencher sur cette question pour aller vers un développement de la personnalité de l'enfant et son épanouissement.

Samia D.