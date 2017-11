Oran : 50 enfants autistes lauréats en 2016-2017 honorés

Une cinquantaine d'autistes, ayant obtenu de bons résultats au cours de l’année scolaire 2016-2017, ont été honorés samedi dernier à Oran, par le bureau de wilaya de l’association national "Sos enfants sans frontières".

Lors d’une cérémonie, organisée par ce bureau au niveau du siège de la chambre d’artisanat et des métiers d’Oran en présence d'enfants autistes, de leurs parents et de leurs enseignants et éducateurs, des diplômes d’honneur ont été remis aux lauréats aux classes spécialisées de la wilaya d’Oran, en plus de cadeaux pour les efforts consentis durant l’année écoulée.

A cette occasion, le chef du bureau de wilaya de l’association "Sos enfants sans frontières" d’Oran, Mehdaoui Mourad a souligné que cette catégorie d’enfants nécessite une prise en charge spéciale par les pouvoirs publics pour leur insertion sociale, insistant sur l'encadrement par des enseignants, éducateurs et orthophonistes de ces enfants dont le nombre ne cesse de croître. "La scolarité et l’adaptation aux classes normales est difficile, ce qui nécessite de réaliser des écoles spécialisées pour les autistes encadrées par des enseignants et psychopédagogues", a-t-il soutenu, appelant à une meilleure prise en charge des enfants autistes qui ont fait preuve d’intelligence, pour leur insertion sociale et professionnelle.

Il faut rappeler que les troubles du spectre autistique (TSA), ou communément appelé Autisme, est une pathologie qui reste méconnue du grand public et pourtant, elle touche un enfant sur 150 dans le monde. Selon l’Association nationale de l’autisme (ANA), l’Algérie compte environ 80.000 enfants âgés entre 15 mois et 17 ans sont autistes, selon les dernières estimations du ministère de la Santé. L’autisme, une pathologie méconnue du grand public et pourtant sa prévalence est estimée à 4 cas pour 1.000 naissances. Détectés, généralement, par les parents durant les deux premières années de la vie de l’enfant, l’autisme se définit comme un désordre neurologique qui altère gravement la communication entraînant un handicap dans l’interaction de l’enfant avec son entourage d’où son incapacité de développer des relations, un retard dans l’acquisition du langage, jeux répétitifs et stéréotypés.

Ces troubles du développement plus fréquent chez les garçons que chez les filles, se caractérisent par une interaction sociale et une communication anormale avec des comportements restreints et répétitifs.

Les causes de cette affection mentale restent encore inconnues. De nombreuses recherches ont été effectuées ces dernières années mettant en cause les facteurs génétiques, mais la compréhension des gênes et mécanismes est encore très incomplète. Des efforts importants ont été accomplis pour améliorer le dépistage, afin de diagnostiquer et prendre en charge le plus rapidement possible l’enfant atteint d’autisme.

Toutefois des études scientifiques ont démontré qu’un accompagnement et une prise en charge individualisée augmentent significativement les possibilités relationnelles et les capacités d’interaction sociale, le degré d’autonomie et l’acquisition du langage pour les enfants atteint de cet handicap.

L’association «Sos enfants sans frontières» a décidé de consacrer son activité pour l’exercice 2017-2018 à faire connaître cette catégorie, à sensibiliser sur sa prise en charge en organisant des rencontres au niveau national pour faire part des problèmes de cette frange. Créée en 1994, cette association assiste les enfants nécessiteux du pays et de l’étranger.

R. S.