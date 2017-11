Constantine : préservation de l’environnement en milieu scolaire

Une campagne de plantation d’arbres et de préservation de l’environnement a été lancée, lundi dernier Constantine, en milieu scolaire dans le cadre de la manifestation nationale ‘‘Une main verte pour l’Algérie’’, a-t-on appris du président de l’association de la protection de la nature et de l’environnement (APNE).

Organisée par cette association en collaboration avec la direction de l’éducation, cette campagne, qui sillonnera un grand nombre d’écoles de la wilaya, vise à renouer avec la plantation d’arbres dans les établissements scolaires, afin de «garder l’élève en relation permanente avec l'environnement et l’impliquer dans l’action de la protection de la nature», a indiqué M. Abdelmadjid Sebih.

Lancée depuis le lycée Bouhali-MohamedSaïd de la nouvelle ville Ali Mendjeli, cette campagne consiste à installer dans chaque établissement un club vert et à réaliser plusieurs activités environnementales, notamment des illustrations sur la méthode et les étapes de la plantation ainsi que la préservation des végétaux, la sensibilisation sur le rôle et l’importance des animaux, la présentation de conseils sur la propreté de l’environnement et le recyclage des déchets, a exprimé le même responsable. Plusieurs établissements scolaires seront concernés par cette action dans les jours à venir, entres autres, l’école primaire Saïd Ben Yahia à la cité El Mouna, un CEM à la cité du 20-Août-1955, ainsi que d’autre établissements dans les unités de voisinage (UV) 14, 8, 18 et 20 à Ali Mendjeli, a ajouté M. Sebih, qui a précisé que cette campagne fera le tour de la wilaya. Entamée mardi dernier dans plusieurs wilayas du pays, la manifestation «une main verte pour l’Algérie» qui a été organisée par la fédération nationale de la protection de l’environnement (FNPE), vise à promouvoir la culture environnementale dans la société, la réhabilitation des espaces verts et le soutien de l’éducation environnementale dans le milieu scolaire, a-t-on rappelé. Il est à signaler qu’une session de formation sera organisée demain au palais du Bey du chef-lieu de la wilaya au profit des animateurs des verts clubs des établissements scolaires. (APS)