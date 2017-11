Protection des enfants des dangers d’internet : Clic sur la sensibilisation

Quelles solutions pour préserver les enfants contre les dangers d’internet ? «La sensibilisation et le dialogue», estime un spécialiste en nouvelles technologie. Aucun logiciel de contrôle parental n’assure une sécurité totale, et les enfants ont tendance à les contourner.

Le logiciel de contrôle parental doit seulement être considéré comme un outil d’aide dans l’éducation sur Internet. Un programme national de sensibilisation des jeunes aux enjeux d’Internet est indispensable. La DGSN l’a compris et s’implique depuis quelques années dans ce travail auprès des enfants et des parents. Il y a deux jours, un cycle de formation sur la protection de l'enfance contre les dangers d'internet a été organisé par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) au niveau de l'Institut national de la police criminelle à Saoula (Alger). Cette opération de prévention a eu lieu en présence des cadres de la sûreté de la wilaya d’Alger et des chargés des Cellules et de l’Action préventive des sûretés de daïra. Cette initiative intervient dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation aux dangers de la mauvaise utilisation de l’internet, menée à travers les 48 wilayas par la DGSN sur le thème : «Tous pour une meilleure exploitation de l'internet».

À travers ces opérations, la DGSN compte toucher plusieurs établissements scolaires et les espaces de divertissement fréquentés par les enfants. L’objectif est d’apprendre à l’élève à utiliser les nouvelles technologies à bon escient et à lui enseigner à fréquenter les espaces du Web en toute sécurité. Les chiffres donnés par les services de la gendarmerie concernant la cybercriminalité et les insultes sur internet sont effarants et donnent froid au dos même pour les adultes. Le pire c’est que ces «voyous» du net sont inconnus insaisissables, sans visage et donc ont toute l’altitude de sévir sans être inquiétés. Les enfants sont facilement influençables, fragiles et peuvent être exposés aux contenus nocifs, notamment via les images à caractère sexuel, violent… Les parents sont appelés à la plus grande vigilance pour éviter que leurs enfants ne soient victimes de ce moyen technologique aux bienfaits qui ne sont plus à démontrer, mais qui constitue en même temps une arme à double tranchant aux dangers multiples. Il n’est pas toujours simple de savoir comment remplir son rôle de parents sur Internet et comment conseiller son enfant sur les dangers qui le guettent sur la Toile. Comment réussir à ne pas priver ses enfants de surfer sur Internet et en même temps avoir toute la latitude de bloquer un contenu nocif ? «Les informations publiées sur Internet ne sont soumises à aucun contrôle, et dans une grande partie, elles ne sont pas fiables ou crédibles, par ailleurs, les webcams, les chats ainsi que les blogs sont des menaces non moins importantes pour les enfants» nous dira un gérant d’un cyber cafe qui reconnaît recevoir dans sa boîte des enfants qui ne dépassent pas les 10 ans et qui passent de long moments sur internet». «Même si des solutions et des logiciels de protection parentales sont plus que nécessaire pour orienter des parents désemparés face à toutes ces nouvelles technologies, elle doivent être accompagnée par d’autres mesures telles que le lancement d’un programme national de sensibilisation des jeunes et des moins jeunes aux enjeux et dangers d’Internet du primaire au lycée, d’une campagne périodique ou carrément un cours dans les écoles sur les dangers de l’utilisation d’Internet», affirme notre expert en nouvelles technologies.

Farida Larbi