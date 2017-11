Prix littéraire Tahar-Ouettar : Deux romanciers distingués

Les deux romanciers Mohamed Lamine Benrabie et Belkacem Merzouchen ont remporté mardi le prix Tahar-Ouettar du roman en langue arabe pour leurs deux romans.

Le jury du prix Tahar-Ouettar du roman en langue arabe a dévoilé auparavant la liste courte des romans en lice, au nombre de 4.

Le jury était composé d'universitaires et de critiques algériens connus, à l’instar d’Amina Belali, présidente du jury, Ibrahim Sahraoui, Fayçal El Ahmer, Soufiane Zedadka et Makhlouf Amer. Les membres du jury ont salué la maturité artistique ayant caractérisé le style des deux lauréats et le haut niveau des romans présentés.

Le prix Tahar-Ouettar est parrainé par le ministère de la Culture, en collaboration avec l'Office national des droits d'auteurs et des droits voisins (ONDA) et des éditeurs. (APS)