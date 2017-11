Théâtre régional d’Oran : Présentation de l’opérette «El Fadjr Wal Miqsala»

La générale de l’opérette «El Fadjr Wal Miqsala» (l’aube et la guillotine) a été présentée, dans la soirée du mardi, au théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran, à l’occasion de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Mise en scène par Moulay Miliani Mohammed Mourad, l’opérette a été écrite par l’homme de lettres Azzedine Mihoubi, alors que la composition musicale a été signée par le moudjahid et défunt musicien Blaoui Houari, disparu l’été dernier. Vingt jeunes artistes, chanteurs, comédiens et chorégraphes de la ville d’Oran ont évolué durant 90 minutes sur la scène du théâtre d’Oran, pour reconstituer le sacrifice du chahid Ahmed Zabana, premier martyr à être guillotiné, à l’aube du 19 juin 1956, par les forces coloniales françaises, dans la cour de la sinistre prison de Barberousse, sur les hauteurs d’Alger. Le metteur en scène a recouru au talent des différents interprètes et aux effets visuels pour évoquer des étapes de la vie du chahid Zabana, son procès, la fameuse lettre adressée à sa mère et son exécution. L’assistance, composée d’autorités locales, de moudjahidine et de nombreux invités, a chaleureusement ovationné cette œuvre qui se veut, selon son metteur en scène, un vibrant hommage aux sacrifices des martyrs et un message aux jeunes générations conviées à rester fidèles au serment de leurs aînés et participer au processus d’édification nationale. Après cette générale, l’opérette sera programmée par les différents théâtres régionaux du pays et à l’étranger, a-t-on appris du directeur de la culture de la wilaya d’Oran, Kouider Bouziane. (APS).