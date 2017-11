Le Coin du copiste : Des pièces du Moyen Âge maghrébin

L’histoire de l’Afrique musulmane, dont les frontières n’étaient pas délimitées, comme dans la carte géographique actuelle qui fixe l’espace des trois pays frontaliers du Nord, était caractérisée par des conquêtes et des défaites de chefs de tribus qui ont créé des mouvements religieux. Ainsi, la dynastie berbère la plus pieuse et même rigoriste était issue d’un groupe religieux formé au début du XIIe siècle, les Almohades, qui avaient renversé les Almoravides et leur succèdent à la tête d’un grand empire comprenant l’Afrique du Nord et l’Espagne musulmane. Leur nom arabe, al-muwahhidûn, fait référence à l’unité divine (tawhîd) qu’ils proclament, concept religieux objet de controverses importantes dans l’islam médiéval. C’est, en effet, avant tout sur cette dimension religieuse qu’ils s’appuient pour contester le pouvoir almoravide, sous l’égide d’un savant religieux autoproclamé mahdî (messie), Muhammad ibn ‘Abd Allâh Ibn Tûmart. En 1269, sous les coups cumulés des rois catholiques qui reconquièrent une partie de l’Espagne musulmane et de différentes petites dynasties qui parviennent à s’imposer localement, l’Empire almohade s’effondre. Il aura toutefois permis le développement d’une culture brillante, mêlant les influences andalouses et maghrébines, et dont les témoignages architecturaux, encore visibles dans les villes du Maghreb et d’Espagne, confirment l’importance.

Ce qui nous parvient aujourd’hui de cette dynastie, ce sont des pièces de monnaie exposées depuis quelques jours au Musée Zabana d’Oran. En effet, le musée abrite l’exposition exclusive de vraies pièces de monnaie islamiques datant de l’ère des Almohades au Maghreb arabe et de Beni El Ahmar en Andalousie, et ce, jusqu’au 12 novembre. Intitulée

« Mémoire du musée: numismatiques islamiques entre richesse et diversité », cette exposition compte 19 pièces de monnaie datant de l’ère du califat Almohade —ou al-Muwahhidun— fondé au 12e siècle au Maghreb, dont est issue la dynastie d’origine berbère du même nom.

Sept pièces de monnaie de l’ère de Beni L’Ahmar ou la dynastie de Nasrides, qui a régné au Royaume de Grenade de 1237 à 1492, y sont également exposées. Ces pièces de monnaie en or et en argent conservées par le Musée national d’Oran reflètent l’évolution économique des deux dynasties. Vous pourrez voir ces monnaies pour la première fois avec des fiches descriptives et des cartes géographiques démontrant l’étendue de l’État des Muwahhidun et des Nasrides, ou Beni L’Ahmar, en plus d’une liste portant les noms de tous les princes et sultans issus des deux maisons.

L. Graba