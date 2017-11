Concours de la meilleure nouvelle fantastique de l’IFA : Rym Leïla Mellal, premier prix

Jeunes et créatifs, les futures plumes de l’Algérie ont fait sensation mardi après-midi, au stand de l’Institut français d’Algérie (IFA), au Salon international du livre d’Alger, à l’occasion de la remise des prix de la quatrième édition du concours de la meilleure nouvelle fantastique.

L’émergence des jeunes talents algériens est l’une des principales missions de ce concours dont les postulants étaient au nombre de 77 pour cette édition. Seuls dix finalistes ont bénéficié d’une édition commune chez Média Plus édition sous l’intitulé « A la recherche du patrimoine perdu» avec la participation de BNP Paribas. Jeunes auteurs et moins jeunes, dix novices écrivains ont participé avec une forte présence de la gent féminine. Assia Chala, Amina Djender, Amel Hamouda, Sara Houachine, Zoubida S. Khechab, Rym Leila Mellal, Djouher Mezdad, Nibel Sellam, Rachid Benmechri et Mourad Chamekh ont exploré le patrimoine culturel matériel et immatériel des quatre coins de l’Algérie pour en faire des nouvelles fantastiques. Parrain de cette quatrième édition et membre du jury, le bédéiste franco-algérien Djilali Defali s’est dit impressionné par le niveau des auteurs ayant participé à ce concours. « Je n’ai pas lu les fiches techniques des auteurs pour ne pas être influencé, et j’avoue que j’ai été impressionné par le très bon niveau des textes », a-t-il souligné. Ayant comme thématique le patrimoine, pour cette édition, Djilali Defali a trouvé la thématique adéquate à la créativité pour une œuvre fantastique. « J’adore la culture et le patrimoine, c’est magnifique que cela soit mélangé au fantastique, qui est mon domaine de création », a-t-il noté. Le premier prix a été attribué à Rym Leila Mellal, qui s’est dite très fière et heureuse de cette récompense pour sa nouvelle « La blanche et le bâton ». « Ma nouvelle parle du patrimoine de la Casbah à travers un saint protecteur d’Alger, au nom de Sidi Ouali Dada, qui aurait sauvé Alger des Espagnols au XVIe siècle en déclenchant une tempête avec son bâton. J’ai essayé de mêler ça à mon vécu de résidente en psychiatrie, pour parler du regard que les gens portent sur cette spécialité, sur les patients et leurs souffrances », a-t-elle confié. Lauréate du deuxième prix, Sara Houachine, étudiante en génétique à Bejaia, a participé avec sa nouvelle « La solitude des ruines » qui met en avant une fille au nom de Zahra, considérée comme paria dans son village. « Zahra développe depuis sa tendre enfance le don d’apercevoir des êtres qui ont vécu antérieurement. Tout se bouleverse lorsqu'elle fait la rencontre du fantôme du Colonel Amirouche près de Yemma Gouraya », a-t-elle expliqué. Le troisième prix a été décerné à Nibel Sellam pour sa nouvelle « Le marque-page ».

Kader Bentounès