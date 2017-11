SILA 2017, Naïma Beldjoudi, responsable des éditions El Kalima : «offrir un produit soigné»

Rencontrée au niveau du stand, au pavillon central, à l’occasion de la 22e édition du SILA, la fondatrice de la maison d’édition El Kalima, Mme Naïma Beldjoudi, a spontanément répondu à nos questions. Dévouée à sa passion d’éditrice chevronnée, Naïma semble très exigeante et minutieuse, voire même rigoureuse dans son travail.

Parlez-nous de vos débuts dans cette activité...

Nous existons réellement sur le plan de la production depuis 2012. Je travaillais au paravant dans une maison d’édition très prestigieuse qu’on appelait "les éditions Marsa" et qui disposait d’une très belle revue baptisée "Algérie littérature action". C’est ainsi que j’ai fait mes premiers pas et l’apprentissage de ce beau métier. C’est là où j’ai connu des artistes reconnus pour leur talent. J’étais très ambitieuse et j’ai pris un nouvel élan dans mon métier ; et c’est en 2012 que j’ai pu fonder ma maison d’édition et commencé à produire des livres.



Déjà cinq années d’existence…Vous avez édité combien d’ouvrages ?

Notre catalogue compte une cinquantaine d’ouvrages entre littérature, au sens large du terme, à savoir essai, roman et poésie, et livres d’histoire, livres sur le patrimoine, c'est-à-dire sur l’Algérie d’une façon générale.



Avec les multiples maisons d’édition qui existent depuis des années… aviez-vous des hésitations pour vous lancer ?

Non, pas du tout… Tout est relatif à la personne et à son expérience dans le métier. Je tiens à rappeler que je n’ai pas été parachutée… J’ai déjà fait mes premiers pas à El Marsa ; c’est après douze ans d’expérience que j’ai pu démarrer, et grâce à laquelle j’ai découvert les tenants et les aboutissants de ce beau métier et qui n’est fait que d’embûches.



Justement aviez-vous trouvé des difficultés pour conquérir le marché à vos débuts ?

Cinq années après notre existence sur le marché, j’estime que nous avons acquis une certaine notoriété, que les gens connaissent notre catalogue et nous sollicitent et viennent chercher nos publications. Nous avons de belles publications de littérature, d’histoire, de patrimoine… Je cite à titre d’exemple, Amine Khan, Hamid Nacer Khodja. Nous avons les mémoires de Félix Colozzi, nous avons le livre de son ami le regretté Yves Thon. Je pense que nous faisons ce qu’il faut, et vous allez le confirmer dans quelque temps, parce que nous respectons énormément les lecteurs. Nous offrons au public une bonne qualité, nous avons une collection que nous avons baptisée "Littérature d’Algérie et du Maghreb", et qui a été créée par le regretté Hamid Nacer Khodja, et actuellement elle est chapautée par son ami Guy Du Gard à qui nous envoyons les manuscrits. Tout ce qui nous pousse à éditer c’est la force du texte. Il faudrait que le texte nous parle… C’est une histoire de passion. Et lorsqu’on est passionné… on ne peut offrir qu’un produit soigné.



C’est votre première participation à cette nouvelle édition du SILA ?

Nous participons au SILA depuis que nous avons commencé… Même avec quelques ouvrages nous y avons participé. De par le passé, je connais l’ambiance du SILA. Comme vous le savez, il existe d’énormes contraintes concernant la circulation des livres, la diffusion et les points de vente qui manquent énormément. Le SILA est pour nous une occasion inespérée pour une vente directe avec le public… Nous faisons profiter nos lecteurs par de bonnes remises et retrouvons des lecteurs potentiels, hormis ceux qui nous connaissent déjà.



Entretien réalisé par

Sihem Oubraham