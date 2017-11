Suisse : Le directeur sportif de FC Sion suspendu POUR 10 matches

Le directeur sportif du FC Sion (D1 Suisse), Barthélémy Constantin, a été condamné mardi par la Ligue suisse de football à une interdiction de stade de 10 matches pour avoir proféré de «graves menaces» à l'encontre d'un consultant de la télévision. Le 21 septembre, à Lugano, à l'issue d'une rencontre de championnat remportée par son équipe (2-1), le directeur du FC Sion s'en était pris verbalement à l'ancien entraîneur, Rolf Fringer, présent en bordure du terrain en tant que consultant pour la chaîne de télévision Teleclub, qui retransmettait le match en direct. Le président du FC Sion, Christian Constantin, qui n'est autre que le père de Barthélémy Constantin, et qui, le même jour, s'en était pris physiquement au même Rolf Fringer, a lui déjà été condamné début octobre à 14 mois d'interdiction de stade. Dans le cas de Barthélémy Constantin, la Commission de discipline de la Ligue a estimé mardi dans un communiqué qu' «un tel comportement est totalement inadmissible et dégrade fortement l'image du football et la sérénité dans laquelle doit se dérouler la compétition». Le directeur sportif a également écopé d'une amende de 15.000 francs suisses (12.900 euros). La décision de la Ligue suisse peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de recours de la SFL dans un délai de 5 jours. Un éventuel recours aurait un effet suspensif.