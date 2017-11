JO d'hiver 2018 : Arrivée de la flamme olympique en Corée du Sud

La flamme olympique est arrivée mercredi en Corée du Sud , à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, dans ce pays. Le ministre sud-coréen des Sports et la médaille d'or sud-coréenne du patinage artistique, Kim Yu-Na, ont transporté la flamme qui brûlait à l'intérieur d'une lampe de sécurité, à la descente d'un avion sud-coréen en provenance de Grèce. "Aujourd'hui est une journée très importante et symbolique du travail et de la passion que nous avons consacrés à l'organisation d'un des événements sportifs les plus exaltants jamais organisé dans notre pays", a déclaré le président du comité d'organisation, Lee Hee-Beom. "Nous voulons que le relais de la torche olympique vous connecte aux jeux et fasse naître de la passion et de l'exaltation dans chaque coin de Corée", a-t-il ajouté. Les JO, qui auront lieu du 9 au 25 février, suscitent pour le moment un engouement peu élevé pour l'achat de billets, sur fond de menace de la Corée du Nord, pays disposant de l'arme nucléaire et situé à seulement 80 km de Pyeongchang, de l'autre côté de la zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne. Quelque 7.500 personnes ont été sélectionnées pour porter la flamme olympique sur un parcours de 2.018 km à travers le pays. Il débutera avec la patineuse artistique You Young, 13 ans, qui ne participera pas aux jeux compte tenu de son jeune âge.