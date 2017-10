Sécurité, stabilité et développement dans la région arabe : Entretien entre M. Bouhadja et l’ambassadeur bahreïnI

L'appui aux facteurs de sécurité, de stabilité et de développement dans la région arabe a été au centre de la rencontre entre le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, et l'ambassadeur du Royaume de Bahreïn en Algérie, Hamad Mohammed Al Asfour, a indiqué lundi un communiqué de l'Assemblée. Lors de cette rencontre, «plusieurs questions politiques ont été évoquées, notamment le renforcement de la solidarité arabe en vue de relever les différents défis et l'appui aux facteurs de sécurité, de stabilité et de développement de la région arabe, outre le respect du principe d'ingérence dans les affaires internes des États». Il a été également question du renforcement des relations bilatérales qualifiées de «fraternelles et leur développement dans les différents domaines, outre l'échange de visites et de vues sur les différentes questions».

L'ambassadeur bahreïni a salué «le climat d'affaires qui règne en Algérie et la convergence des vues des deux pays sur l'importance de la diversification des ressources économiques et la réduction progressive de la dépendance aux hydrocarbures». L'ambassadeur a valorisé «les principaux fondements des domaines touristique et agricole» en Algérie, réaffirmant «la disposition des hommes d'affaires de son pays à coopérer dans ces domaines et d'autres, y compris le domaine culturel, trait d'union entre les peuples». (APS)