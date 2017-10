Super-coupe d'Algérie, Aujourd’hui à Hamlaoui - Constantine (À 18h) : Choc ES Sétif-CR Belouizdad sur une belle pelouse

À quelques heures de la Super-coupe d'Algérie opposant l'ES Sétif au CR Belouizdad, c’est le branle-bas de combat au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine où on s’affaire à régler les derniers détails organisationnels de cette affiche prestigieuse, mais également à défendre le statut de meilleure pelouse du pays pour offrir aux 22 acteurs du match un véritable billard.

Ce n’est que juste récompense que le stade du Chahid-Hamlaoui, qui pendant longtemps a été «snobé» à tort ou à raison par les décideurs du football algérien, se dégage maintenant de manière incontestable comme le premier choix pour abriter les rendez-vous importants du sport roi à l’instar de cette Super-coupe ou encore des dernières sorties de l’équipe nationale. En effet, qu’il est loin le temps où cette enceinte sportive était ridiculisée à de sa pitoyable pelouse. Aujourd’hui le stade Chahid Hamlaoui caracolerait en tête du classement des pelouses du pays —si un tel classement existait— se targuant même depuis quelques saisons d’avoir le statut de meilleur rectangle vert du championnat de Ligue-1 Mobilis, d’autant plus que ce statut prend tout de suite une autre dimension au vu des échecs répétés d’autres stades du pays à offrir au jeu un gazon de qualité.

Pour le directeur d’unité de l’Office du parc omnisports de la wilaya de Constantine, Karim Dérougi, depuis la réfection de la pelouse du stade Chahid Hamlaoui en 2010, cette dernière est «au centre de toutes les attentions si bien que rien n’est laissé au hasard quant à son entretien».

La tonte, la fertilisation continue, l’aération ou encore l’arrosage sont autant de détails strictement paramétrés ayant permis à l’équipe chargée de prendre soin du terrain d’avoir ces bons résultats, a-t-il précisé à l'APS.

Concernant la 11ème édition de la Super-coupe que la ville de Constantine s’apprête à abriter pour la deuxième fois dans son histoire, après l’édition de 2015 qui pour rappel a vu l’Entente de Sétif remporter cette compétition aux dépens du MO Béjaia, Dekoumi a indiqué que «toutes les dispositions ont été prises pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les champions d’Algérie en titre et les détenteurs de la Coupe d’Algérie ainsi que leurs supporters''. Plus de vingt-deux mille billets ont été ainsi répartis équitablement entre l’équipe de l’ES Sétif et celle du CR Belouizdad, a détaillé la même source.

Cette rencontre disputée le 1er novembre qui symbolise également la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, sera une occasion de faire un hommage à la mémoire du Chahid Slimane Daoudi «dit Boualem Hamlaoui» dont le stade de Constantine porte le nom, a-t-on indiqué.

Après le match de Super-coupe, le stade du Chahid-Hamlaoui accueillera, dix jours plus tard le match Algérie-Nigeria comptant pour la dernière journée des éliminatoires au Mondial-2018 de la zone Afrique.