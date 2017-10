As radieuse : Hommage à la DGSN

Les familles des 2 policiers Allouaoui Saâd et Tayeb Aïssaoui, assassinés à Tiaret, ont vivement remercié le général major, Abdelghani Hamel, DGSN, pour l’intérêt et le grand soutien qu’il leur a portés, à la perte cruelle de leurs enfants. Cela eut lieu au cours de la finale du grand évènement sportif de proximité, «Tournoi de l’Amitié», initié par l’association Radieuse, où le représentant du DGSN, en l’occurrence le contrôleur général Nouasri Salah, au nom de la Sûreté nationale, a salué le courage et l’amour du pays qui leur a coûté la vie, en sauvant des policiers à l’intérieur du siège de la sûreté de Tiaret, et de très nombreux passants.

Des trophées de mérite et des médailles, ainsi que des aides et des voyages omra ont été remis aux familles, et cela en présence de personnalités politiques et sportives, et d’un très nombreux public, qui ont salué l’initiative de la DGSN.