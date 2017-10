Formation professionnelle : Vers la promulgation d’une loi pour le recrutement des apprentis

En plus du “savoir pratique’’ qu’il prodigue à des milliers de jeunes Algériens, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels s’est, également, lancé dans un processus autrement plus efficace pour l’insertion de ses apprentis dans le monde du travail.

Selon le ministre du secteur, c’est l’élaboration d’une nouvelle loi dans ce domaine qui va permettre aux entreprises qui accueillent des apprentis dans le cadre d’un stage, de les recruter, par la suite, sans passer par les agences d’emploi habituelles.

Pour ce faire, M. Mohamed Mebarki avait insisté sur la nécessité de développer la formation à travers l’apprentissage, compte tenu du fait que cet aspect est le meilleur moyen de formation. Selon un responsable du ministère, l’apprentissage est un mode de formation qui permet aux apprentis d’obtenir une qualification professionnelle, du fait que 80% de la formation prodiguée se fait au sein de l’entreprise, soit dans un environnement réel de travail.

Pour le même responsable, ce mode de formation, qui draine davantage de jeunes, suscite l’intérêt particulier des pouvoirs publics pour la hisser au niveau des autres modes de formation. « L’apprenant au cours de sa formation par apprentissage occupe un poste de travail, ce qui lui permet d’acquérir des compétences professionnelles et ainsi devenir systématiquement opérationnel » a-t-il précisé. Et d’ajouter que l’employeur qui a évalué l’expérience du stagiaire pourra le recruter directement sans passer par l’ANEM, ce qui représente un gain en termes de temps et de coût.

Dans cette optique, M. Mebarki a plaidé en faveur d’une coordination entre les entreprises économiques du fait qu’elles participent dans la formation, précisant que ces entreprises doivent identifier les spécialités, pour les intégrer dans le domaine pédagogique afin de faciliter aux diplômés l’insertion dans le monde du travail et d’ouvrir aussi la formation spécialisée pour en faire une préoccupation majeure et développer l’emploi en recourant à des accords entre le secteur de la formation professionnelle et les entreprises économiques.

D’ailleurs, en vue de favoriser davantage l’implication des entreprises dans le processus d’intégration professionnelle des diplômés du secteur de la formation, plus de 12.000 conventions ont été signées avec différents opérateurs économiques, notamment dans des spécialités du secteur de l’industrie et des télécommunications.

Evoquant cet aspect, M. Mebarki a mis l’accent sur la nécessaire dynamisation du rôle du conseil national de l’entreprenariat, mais aussi celui des commissions de wilaya dans le domaine du partenariat et de la coordination entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et les entreprises économiques.

Cette démarche vise une meilleure coordination entre les deux parties, à savoir le secteur de la formation professionnelle, producteur de main-d’œuvre qualifiée, et les entreprises utilisatrices, pour mieux situer les besoins en termes de spécialités.

Dans cette même optique, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a introduit de nouveaux programmes de formation en vue de répondre aux besoins des jeunes demandeurs de formation et de renforcer le secteur économique par le biais d’une “ressource humaine de qualité”.

Notons que la rentrée 2017/ 2018 a été marquée par l’ouverture de 380 spécialités couvrant les 22 branches professionnelles, couronnées par des diplômes, dont 240 sont programmées en mode résidentiel, 364 par apprentissage.

En outre, environ 101 spécialités, couronnées d’un certificat de qualification, sont ouvertes au profit des jeunes n’ayant pas accompli leur cycle post-obligatoire, soit 25 spécialités de plus par rapport à la rentrée 2016.

L’Etat accorde, de plus en plus, un intérêt particulier à la formation professionnelle en tant que pourvoyeur de main-d’œuvre qualifiée à l’économie nationale. Pour preuve, seulement dix-sept établissements de formation pour adultes existaient à l’indépendance, aujourd’hui, on en compte plus de 1.100, répartis à travers le pays, qui accueillent des milliers de jeunes et qui assurent des centaines de spécialités liées au développement économique et social.

Kamélia Hadjib