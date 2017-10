Réseaux sociaux : Les candidats sur la toile

Nombreux sont les partis politiques candidats aux élections locales du 23 novembre qui ont investi la Toile, en ces jours de campagne électorale. Ce constat établi par plusieurs internautes a également été largement commenté par la presse nationale qui est parue hier.

L’autre fait relevé reste cependant «l’absence remarquée d’affiches des listes de candidats sur une grande partie des placards publicitaires», comme mis en exergue d’ailleurs par différentes publications.

Le journal arabophone Al-Fadjr a en effet souligné que «les slogans des partis politiques enflamment les réseaux sociaux », notant d’autre part que certains de ces slogans ont «suscité de nombreux commentaires parfois ironiques», fait-on remarquer. Le quotidien Horizons, dans un article placé sous le titre «Opérations de séduction sur les réseaux sociaux », a signalé que « l’usage massif des réseaux sociaux a conduit à une métamorphose des méthodes qui avaient cours lors des campagnes électorales classiques», soutenant que les candidats en lice n’ont pas manqué, désormais, d’investir cet «espace bleu» pour être en contact direct avec les citoyens.

A retenir, nombreux sont les placards publicitaires destinés à la campagne qui restent à ce jour dépourvues d’affiches des listes de candidats. Le journal Le Carrefour d’Algérie qualifie d’ailleurs cette campagne de «sous affichée» , affirmant qu’au 2e jour de la campagne électorale, les placards publics aménagés en vue d’y afficher les listes des candidats « sont, dans la plupart des cas, toujours vides ».

«Les affiches tardent à venir. Voilà, une des tares flagrantes de cette campagne, à l’exception de quelques affiches, dont les candidats sont issus de quelques partis influents, voire puissants, les autres sont, semble-t-il, toujours sous presse », publie le même quotidien. Le quotidien arabophone El Massa écrit, pour sa part, que «les citoyens s’interrogent sur l’absence d’affiches des listes de candidats sur les placards publicitaires installés à cet effet malgré le démarrage de la campagne électorale dimanche dernier».



Début timide d’affichage dans la majorité des localités



A part certains «grands» partis à l’image du parti du Front de libération national (FLN) et du Rassemblement national démocratique (RND), «qui ont placardé les listes de leurs candidats et entamés des meetings et un travail de proximité», les autres formations politiques «se sont contentés de publier leurs listes de candidats sur la toile et tenter de convaincre les électeurs à choisir leurs programmes à travers cet outil», poursuit le journaliste de ce quotidien arabophone.

Signalant que les tableaux réservés aux affiches électorales «ne sont majoritairement pas encore utilisés par les partis et candidats », le quotidien El Watan indique cependant que de nombreuses affiches circulent déjà sur la Toile et estime que certaines «ont enflammé les réseaux sociaux par leur manque d’imagination, leur improvisation et leur manque de professionnalisme».

Le journal Les Débats fait part de ce qu’il appelle un «début mitigé» de la campagne électorale, affirmant que depuis le démarrage de la campagne électorale, les candidats des différentes formations politiques ainsi que les indépendants «tentent de briser l’indifférence des citoyens et capter leur intérêt». Ce quotidien met en avant cependant que «certains grands partis, boostés par leur ancrage populaire, sont parvenus plus ou moins, à drainer les foules, à contrario des autres formations politiques de moindre envergure ».

Pour sa part, le quotidien El Moudjahid met en exergue quel que soit le point de vue porté sur les élections locales, «un constat est irréfutable, c’est l’événement de l’heure que tous commentent en fonction des éléments qui sont à leur portée», ajoutant que «si, au premier jour, et cela est normal, la rue n’a pas encore commencé à livrer ses appréciations sur les candidats (ces derniers n’ont pas, dans une proportion assez appréciable, investi le terrain de leurs communes), les discussions des citoyens se sont focalisées sur les chances et les pronostics des partis politiques, surtout ceux qualifiés par la vox populi de poids lourds, de rafler la mise en décrochant le maximum d’Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) ».



Les partis intensifient leurs déplacements



Par ailleurs et pour ce qui concerne l’agenda du 3e jour de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre, le programme était riche et varié il faut le dire. En effet, ce dernier incluait notamment un meeting populaire animée, à 11h00, par le secrétaire général du Front de libération nationale, Djamel Ould Abbès au niveau de la placette principale de la commune de Sidi Moussa dans la wilaya d’Alger. D’autres meeting figurants au programme d’hier étaient notamment animés par le président du MPA, Amara Benyounes, à la Maison de la culture Hassane-Hassani à Médéa et par le président du Front national algérien, Moussa Touati, respectivement à Mila à 9h30 et à Jijel à 13h30.

D’autre part, le président de l’Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, devait animer un rassemblement populaire à la Maison de la culture K’ser El Foukani à Tamanrasset tandis que le président du Front Al-Moustakbal, Abdelaziz Belaid, a organisé à 15h00 un autre rassemblement populaire du côté du centre culturel islamique à Boumerdès. Plus tard dans la soirée, le président du Front Al Moustakbal devait effectuer une visite à Alger et plus précisément dans la maison qui avait abrité la réunion du groupe des 22 à El-Madania, ex-Salembier.

Le président de Tajamoue Amel El Djazair, Amar Ghoul, s’est déplacé à Tipasa où il a animé, hier matin, un meeting à la permanence électorale de la commune de Bou Ismail et c’est dans cette même wilaya que le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a animé deux meetings également le premier à Bourguigua à 10h00 et le second à Fouka à 13h30, dans la wilaya de Tipasa.

A noter, enfin, le président du parti Ahd 54, M. Ali Fawzi Rebaine, a animé hier, en fin d’après midi à 17h00, un meeting à la permanence du parti de la commune Inguer dans la wilaya de Tamanrasset.

Soraya Guemmouri