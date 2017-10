Campagne électorale des locales du 23 novembre, Le FLN et le RND investissent le terrain pour une compétition saine et civilisée

«Mener une campagne propre et civilisée», les propos sont du secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, qui a ainsi exhorté les candidats de son parti à être à la hauteur de la place qu’occupe cette formation dans l’échiquier national.

M. Ould Abbès qui a réuni dimanche dernier, les candidats du FLN de la wilaya d’Alger a tenu à préciser dans ses propos que le parti qu’il dirige «souhaite rafler la majorité absolu des sièges, lors du prochain scrutin pour le renouvellement des membres des Assemblées communales et de wilayas». «Nous sommes confiants et nous n’avons aucune appréhension» dira encore M. Ould Abbès qui, à la même occasion à instruit les candidats de mener une «action de proximité auprès des citoyens en vue de transmettre leurs préoccupations à la direction du parti».

Il a également souligné que le programme électoral du FLN s’inscrivait en droite ligne du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, également président du parti. «La force de des candidats réside en leur attachement aux principes du parti fort de ses réalisations accomplies depuis 1999 ».

De son côté, le RND a plaidé par la voix de son porte-parole, Seddik Chihab pour «une campagne saine et apaisée basée sur les idées et les programmes». «Le RND veut participer à la démarche du Président de la République pour construire une démocratie apaisée basée sur le consensus qui n’exclut pas une compétition électorale saine, basée sur des idées et des programmes» a soutenu en effet M. Chihab à partir de Boumerdès où il a animé un meeting.

Il mettra l’accent sur le fait que son parti œuvre pour la consécration «d’un développement territorial équilibré à même de revitaliser l’économie au niveau local» il a également insisté sur la révision du code communal et de wilaya qui, a-t-il dit, «doit donner plus de prérogatives aux Assemblées locales et libérer l’initiative d’entreprendre et de création de richesse». Les APC doivent continuer à bénéficier du soutien de l’Etat à travers notamment l’augmentation des enveloppes allouées aux Plans communaux de développement (PCD) qui vont passer de 35 milliards de dinars en 2017 à 100 milliards de dinars en 2018 dans le projet de la loi de finances», a-t-il souligné.M. Chihab a fait savoir en outre «compte tenu des difficultés financières que connait le pays, il faut reconsidérer la façon de gérer notre argent et notre économie», tout en relevant la priorité accordée au développement du Grand Sud et des Hauts Plateaux à travers les Fonds de développement créés à cet effet.

Le porte-parole du RND a conclu son meeting en appelant les citoyens à une forte participation aux élections locales afin de donne du crédit à ce scrutin et aux Assemblées locales élues.



Unanimité quant à la nécessité de doter les élus locaux de plus larges prérogatives



Pour sa part, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a ainsi estimé, lors d’un meeting à Médéa, que la révision du code communal et de wilaya devait garantir deux conditions majeures, à savoir la réhabilitation du rôle de l’élu et la décentralisation de la prise de décision. M. Benyounès a souligné l’impératif de renforcer les prérogatives des élus locaux et d’étendre leur champ d’intervention, au plan local, pour qu’ils puissent accomplir pleinement leurs missions. Il a jugé «inconcevable», dans ce contexte, que l’administration locale, représentée par le wali ou le chef de daïra, continue de «s’accaparer des prérogatives censées être du ressort de l’élu», alors que le contraire doit primer, appelant à «libérer l’élu de l’emprise de l’administration» et à «lui de restituer ces prérogatives». Abordant la situation économique et financière du pays, M. Benyounès a loué le discours «franc» et «sincère» du gouvernement par rapport aux difficultés rencontrées et les mesures que ce dernier a prôné «en vue de sortir de cette phase délicate.

Le président du MPA a estimé, par ailleurs, qu’il était temps de «rompre avec la gestion socialiste et administrative de notre économie», appelant à «un changement profond et radical dans notre vision et conception de la gestion de l’économie et un fort appui au capital privé».

De son côté, le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, s’exprimant depuis la wilaya de Tipasa, a appelé à lever les blocages qui entravent le fonctionnement des APC et à doter les élus de prérogatives plus larges. Il a considéré, dans ce cadre, pour que les APC devaient être «des espaces de complémentarité, de collaboration et de coordination entre tous les élus, quel que soit leur appartenance politique», et ce dans l’intérêt du citoyen.

Il a également plaidé pour que le dossier de l’investissement soit confié aux élus locaux qui sont, a-t-il fait valoir, plus au fait des besoins et des potentialités de leur commune.

L’appel à une participation massive lors des élections du 23 novembre prochain ressort, naturellement comme le dénominateur commun dans les propos de la majorité des chefs de partis politiques en lice pour ce rendez vous électoral. Hier, au 3e jour de la compagne électorale, les leaders des formations ont en effet appelé les Algériens à voter en masse.

C’est notamment le cas du président du FNA, M. Moussa Touati a mis l’accent sur «une participation massive des citoyens au scrutin», considérant que c’est «le seul moyen de faire entendre la voix des démunis et du peuple algérien d’une manière générale». C’est aussi le cas du président du MSP, Abdelmadjid Menasra qui a partir de Ouargla à souligner la nécessité d’une participation massive au scrutin qui constitue une opportunité à même de tirer les enseignements des sacrifices consentis par le peuple algérien».

Karim Aoudia