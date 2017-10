Village Dekakna : lieu de résistance

Le militant Boussalem Ali dit El-Djemhouri a martelé la nécessité d’informer la jeunesse de Dekakna, localité se trouvant à Douéra (ouest d’Alger), sur la politique de la France coloniale dans cette région comptant un nombre important de moudjahidine tombés au champ d’honneur.

L’invité du quotidien El Moudjahid nous a parlé de la réaction des habitants de la région face à l’armée coloniale, précisant que depuis 1956 jusqu’au jour de l’indépendance, plus de 65 Algériens ont été assassinés par les soldats de la France. En revanche, le militant Boussalem, né en 1936, a tenu à préciser que ses voisins n’ont pas baissé les bras, «pour être face aux soldats français, malgré les armes modestes de nos militants», malgré cela, «notre Révolution était juste et le peuple n’a pas abandonné, c’est pourquoi il est nécessaire et de notre devoir de rappeler à la postérité, ce qu’ont vécu ses aînés, car la majorité de la nouvelle génération ne connaît pas son histoire».

En ce qui concerne la commémoration du 63e anniversaire de déclenchement de la Révolution nationale contre la France coloniale, le militant Boussalem a répliqué que c’est une occasion pour adresser un message, notamment à la postérité. «Nos compatriotes ont lutté pour la patrie et sa souveraineté», ajoute-t-il.

Après avoir rappelé le comportement des moudjahidine qui défendaient la cause algérienne dans un esprit de solidarité et d’enthousiasme, deux facteurs principaux pour garantir la pérennité de la Révolution, malgré l’assassinat de ses voisins, il évoque les ruses employées par les soldats français, entre autres les embuscades. «J’ai attendu mon assassinant par les soldats de la France», dit-il.

Dans ce cadre, il est à noter que notre invité nous a accordé des articles informatifs publiée, dont un a été diffusé en 1961, rapportant des informations sur l’assassinant des responsables zonaux et des combattants, ainsi que tout une famille décimée par l’armée de la France coloniale.

À la fin, l’invité d’El Moudjahid a conclu : «Nous avons hissé le drapeau algérien à Sidi Fredj, en juillet 1962, après avoir descendu le drapeau de la France, et cela avec la présence d’un grand public.»

Hichem Hamza