Centre de torture Jibi de Chlef : témoin des sacrifices d’un peuple

La famille révolutionnaire à Chlef n’a eu de cesse de revendiquer la réhabilitation des centres de torture, dont celui de Jibi, et autres lieux de détention de l’armée coloniale française, considérés, à juste titre, comme des témoins vivants des sacrifices consentis par tout un peuple pour reconquérir sa liberté et son indépendance. Le centre de torture Jibi, implanté dans la ferme Ali-Aichouba, dans la région El-Kebania (dans la banlieue du chef-lieu de la wilaya de Chlef), fait partie de ces hauts lieux de l’histoire de la Révolution algérienne, aujourd’hui menacés de disparition, après avoir été témoin de la mort, au champ d’honneur, de nombreux enfants de la région, selon le témoignage de la moudjahida l’hadja Mahdjouba. Le centre de Jibi, rebaptisé après l’indépendance de l’Algérie du nom du chahid Ali Aichouba, appartient actuellement à un investisseur privé. La population locale souhaite sa restauration en vue d’en faire un monument historique digne de ce nom à léguer aux générations futures.

Lors d’une visite des lieux par l’APS, de nombreux citoyens, parmi les proches des chouhada et moudjahidine de la région, ont clairement émis le souhait de voir ce monument, qui a connu de multiples dégradations, préservé et toujours debout. La structure a gardé, jusqu’au jour d’aujourd’hui, certains vestiges de ses salles montrant le degré de cruauté des tortionnaires, dont des chaînes, sinistres symboles d’assujettissement, mais aussi des documents historiques attestant de la grandeur des sacrifices consentis par les Algériens, en général, et les enfants de Chlef, en particulier, pour l’indépendance du pays. Nombreux sont les enfants de la région d’El-Kabania qui se refusent d’oublier les tortures et sévices subis par leurs grands-parents, parents et proches dans ces lieux, en allant, à chaque occasion, visiter ce lieu, question pour eux de rendre, à leur manière, hommage aux leurs. Parmi eux, M. Habar, un enfant de la région, qui a affirmé à l’APS que son grand-père, au même titre que d’autres citoyens de la région, fut torturé dans ce centre où il a rendu l’âme, assurant qu’il y effectue une visite à chaque occasion historique, afin de lutter contre l’oubli...



L’aménagement du site en haut lieu de la mémoire, un impératif



«L’aménagement et la restauration de ce monument est une revendication légale de la part des habitants de la région, qui souhaitent préserver leur mémoire historique et la léguer aux générations futures», a assuré Laid Boutira, membre du conseil national de l’Organisation nationale des enfants des moudjahidine (ONEM), estimant que l’encouragement de l’investissement «ne doit pas se faire aux dépens de monuments qui préservent la mémoire collective».

Un avis partagé par le directeur des moudjahidine de la wilaya, Ali Kherchi Benani, qui, après avoir souligné l’impératif d’aménager ce monument classé au fichier historique de la wilaya de Chlef en tant que centre de torture, a déploré le fait que la propriété légale du site relève du domaine privé, empêchant par là toute prise de procédures légales en vigueur en la matière.

Il a, néanmoins, souligné les démarches entreprises par ses services en vue du recensement et la réhabilitation de tous les centres de tortures et monuments historiques de la wilaya susceptibles de préserver la mémoire collective locale. Lors d’une conférence animée au Centre culturel islamique de Chlef, à l’occasion du 63e anniversaire du 1er Novembre, l’universitaire d’Alger, Lahssen Zeghidi, avait soutenu l’impératif de préserver ce type de monuments au profit des générations futures, qualifiant leur oubli ou négligence de crime. «Il est du devoir des autorités locales de veiller à la préservation de ces lieux, car ils sont les preuves vivantes des crimes commis par le colonialisme français», a-t-il estimé, non sans appeler la génération actuelle à aider à «restaurer et réhabiliter ce qui peut l’être dans ce type de monuments, afin d’empêcher leur disparition et, pourquoi pas, en faire des musées à ciel ouvert témoignant de l’histoire de chaque région», a-t-il proposé. Lors de sa visite au centre de torture, l’APS était accompagnée de la moudjahida l’hadja Mahdjouba, qui n’a pas pu contenir ses larmes face au souvenir douloureux des tortures subies par ses frères moudjahidine et chouhada dans les cellules de ce lieu, où elle a, elle même, été victime de sévices de la part des militaires de la France coloniale, dont la torture par électrocution. (APS)