Évocation : Tafrent, village martyr

Située dans la commune de Ghilassa, au sud-est de Bordj Bou-Arréridj, la localité de Tafrent est inconnue de la plupart des habitants de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj et de l’Algérie. Il faut dire qu’elle se trouve loin des axes principaux et surtout des unités de production qui ont été implantées dans la wilaya. Pourtant, elle occupe une place spéciale dans l’histoire de cette dernière et même du pays.

Les anciens qui accordent un intérêt particulier à Tafrent connaissent le rôle qu’elle a joué durant la Révolution, et même avant. La localité, réputée pour son blé, était également une base de savoir. Beaucoup de personnalités qui ont appris également le nationalisme dans les zaouïas de la région sont sortis de la localité. Quand la révolution armée a été déclenchée, ils étaient aux premiers rangs, tout comme leurs voisins de la région de Bordj Ghedir, même si cette dernière a fait l’objet d’une surveillance accrue de l’armée française. Plusieurs casernes ont été implantées dans la région qui était une zone de transit pour les éléments de la Wilaya 1 dont elle dépendait. Les montagnes qui entouraient Bordj Ghedir étaient non seulement des passages pour les localités environnantes de Msila et de Sétif, mais également choisies pour l’organisation d’embuscades, puisqu’elles surplombaient les routes qui liaient toutes ces localités. Elles étaient enfin des havres de repli pour les moudjahidine. Mais, le 9 août 1958, ces derniers ont décidé de frapper au cœur même de Tafrent. La présence française qu’ils ont remarquée était une aubaine pour eux.

Ce jour-là, ils administraient à l’armée coloniale, un échec cuisant. Les deux compagnies qui étaient dirigées par Hssene Bouzaraa et Mohamed Bendjeda ont surpris l’armée coloniale par leur organisation et surtout leur courage. Pourtant, cette dernière leur était supérieure en nombre et en armement.

Cette supériorité ne leur a été d’aucun secours face à la détermination des moudjahidine qui ont enregistré une victoire éclatante emportant avec eux 27 armes à leurs ennemis, dont 2 mitrailleuses et même les documents contenus dans le cartable de l’officier français qui a été tué dans le combat. L’armée française, qui a perdu 50 soldats, en plus du responsable de l’opération, n’a eu d’autre moyen pour venger sa défaite que de s’en prendre aux habitants. Hommes, femmes et enfants ont été réunis dans la place du village, avant d’être fusillés. Les soldats français, comme pris d’une rage aveugle, tiraient aussi sur la bêtes soupçonnées peut-être de complicité avec les moudjahidine. Même les champs n’ont pas été épargnés. Les récoltes étaient brûlées pour affamer la population. Les maisons ont subi le même sort sombre. La folie destructrice aura duré 7 mois. Tafrent, qui en porte encore les séquelles, avec les traces de bombes sur les murs des maisons qui ont résisté, offrait un spectacle de désolation. Les colonisateurs qui ne lui ont pas pardonné leurs morts et surtout la victoire ont même décidé de déclarer la localité, village interdit. Jusqu’en 1962, aucun Algérien n’avait le droit d’y habiter. Ils n’ont pas oublié, ce qui s’est passé le 9 août 1958. Les Algériens non plus. Tafrent, qui est née une nouvelle fois de ses cendres, a été reconstruite. Mais les traces qui rappellent la victoire, cette communion entre la population et les moudjahidine et la répression française, ont été gardées. Un mémorial à la mémoire des martyrs a même été érigé au centre du village, pour rappeler ce qui s’est passé durant la bataille et les jours qui l’ont suivi. Objectif ? Afin que nul n’oublie.

Fouad Daoud